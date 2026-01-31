Virales

Se enteró que iba a ser papá de un varón y su reacción se volvió viral

La grabación difundida en TikTok muestra la efusiva respuesta de un futuro padre al enterarse del sexo de su bebé, generando una ola de reacciones y debate en redes sociales sobre expectativas familiares

El episodio, que quedó inmortalizado gracias a la cámara de Rocio Ayerza, se difundió rápidamente después de que ella lo compartiera en su cuenta de TikTok. En cuestión de horas, el video se propagó por la plataforma y otras redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral.

La grabación, breve pero contundente, muestra la reacción espontánea y sin filtros del futuro padre, un contenido que conectó de inmediato con miles de usuarios. La autenticidad del momento, sumada al entorno natural y la emoción genuina, terminaron por catapultar el video al centro de la conversación digital.

La escena se desarrolló en un campo abierto, lejos del bullicio de la ciudad, cuando una pareja esperaba, llena de expectativa, la revelación más importante de sus vidas recientes: el género del bebé que estaban por recibir. La protagonista de esta historia, Rocio Ayerza, capturó con su teléfono el instante en que la noticia se hacía presente. “POV: Tu marido no quería dejar el genero del bebé al azar” se lee en el video.

La emoción espontánea del futuro papá, registrada por Rocio Ayerza en un campo abierto, desató una ola de comentarios en redes sociales

En ese preciso momento, la pareja descubre que el bebé será un varón. La reacción del futuro padre no dejó lugar a dudas sobre su emoción: salió corriendo a toda velocidad, atravesando el campo mientras celebraba de manera efusiva y desbordante. Su festejo, que incluyó gritos y gestos de alegría, transmitió a quienes lo observaban la intensidad de su preferencia por tener un niño.

El crecimiento en popularidad del video fue exponencial. En poco tiempo, la publicación de Rocio Ayerza acumuló más de 1 millón de visualizaciones, obtuvo más de 125 mil “me gusta”, reflejando el alto nivel de interacción y el interés que generó entre los internautas y más de 2600 comentarios, donde se generó un espacio de debate abierto.

Las opiniones de los usuarios se distribuyeron entre el humor, la empatía y la crítica, dando lugar a un intercambio de perspectivas sobre la reacción del protagonista.

El video de la reacción viral de un futuro padre al conocer que tendrá un hijo varón superó el millón de visualizaciones y más de 125 mil "me gusta" en TikTok

Entre los comentarios más destacados se encuentran expresiones como “Jajaja va a ser un buen padre”, que celebran la alegría del futuro papá, y otros como “Él realmente quería un niño”, que señalan la preferencia evidente. Sin embargo, también surgieron opiniones cuestionadoras, como la de quienes se preguntaron: “¿Y si le tocaba una nena qué iba a hacer? No me parece correcto”. Esta diversidad de respuestas expuso la sensibilidad que aún genera el tema de las expectativas de género en la crianza y la manera en que se manifiestan públicamente las emociones.

La viralización del video de Rocio Ayerza no solo puso en el centro de la escena la reacción de un hombre ante la noticia de que será padre de un varón, sino que también abrió un espacio para la reflexión en torno a las formas de celebrar, los deseos personales y el debate sobre estereotipos. La historia, breve y sencilla, logró captar la atención de una audiencia masiva y transformar un instante íntimo en un fenómeno público.

