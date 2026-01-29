La Lucila del Mar: un turista molestó a un lobo marino y desató polémica en las redes sociales

El turista ignoró advertencias de otros veraneantes y provocó la reacción defensiva del león marino, aumentando la preocupación por la fauna marina

Un hombre tocó a un lobo marino que descansaba en la playa de La Lucila del Mar, Buenos Aires, y desató un escándalo en el partido de la Costa. El animal reaccionó abriendo la boca e intentó alcanzar la mano del visitante. El episodio ocurrió frente a numerosos turistas, quienes protestaron de inmediato y grabaron la escena. Las imágenes circularon rápidamente en redes sociales y generaron un intenso debate sobre el respeto a los animales marinos.

Las grabaciones muestran cómo el hombre ignoró las advertencias de quienes observaban y se acercó reiteradamente al lobo marino. El incidente causó indignación entre los presentes y motivó la intervención de otras personas, que reclamaron que se alejara del animal. La situación se viralizó y puso en foco la convivencia entre turistas y fauna autóctona.

De acuerdo a medios locales, varias personas le exigieron al hombre que se retirara, advirtiendo sobre el peligro tanto para él como para el animal. Una mujer lo increpó: “No toque al animal, ¿usted es estúpido?”, mientras otra voz agregó: “¿Cree que esto es gracioso? Es peligroso, puede morderlo”. Un hombre señaló que el lobo marino tenía una herida y que podía reaccionar con violencia.

El incidente en La Lucila del Mar generó indignación al viralizarse un video donde un turista toca a un león marino en la playa (Captura de video)

Reacciones de testigos y viralización del incidente

El visitante, lejos de retirarse, defendió su accionar ante los reclamos de los presentes. “Estuvimos con él toda la mañana. No me griten”, respondió, y luego lanzó insultos hacia quienes lo increpaban: “¿Lo pateé? Solo lo acaricié. Me tratan como si el animal fuera suyo; cállense”. Durante la discusión, testigos comentaron y cuestionaron su actitud, tildándolo de “bobo” e “idiota” en los registros audiovisuales.

La escena, filmada con un celular, circuló en redes sociales y alimentó la polémica. El caso reavivó el debate sobre el correcto comportamiento de los turistas frente a la fauna silvestre en las playas argentinas.

Recomendaciones para el trato a la fauna marina

Con la llegada del verano y el aumento del turismo en la costa atlántica, la Fundación Mundo Marino difundió una guía dirigida a quienes visitan la zona. La organización recomienda evitar cualquier contacto con animales marinos, mantener distancia y no interferir en su descanso, especialmente si los ejemplares parecen heridos o son jóvenes.

Testigos exigieron que el hombre se alejara y advirtieron sobre el peligro de interactuar con animales marinos heridos o descansando (Captura de video)

La fundación destaca que, ante la presencia de lobos o elefantes marinos, los visitantes deben observar sin acercarse ni intentar tocarlos. El objetivo es proteger tanto a la fauna como a las personas y reducir situaciones de estrés o peligro.

Según la fundación, el bienestar de la fauna marina depende, en gran medida, del comportamiento responsable de los visitantes. La convivencia respetuosa contribuye a preservar los ecosistemas costeros y a evitar incidentes.

Operativo de rescate en Costa Esmeralda

En días recientes, un lobo marino apareció en un condominio privado de Costa Esmeralda, también en la provincia de Buenos Aires. El animal ingresó desde la playa y recorrió dos cuadras dentro del barrio, lo que derivó en un operativo de rescate coordinado por el Departamento de Zoonosis de Villa Gesell y otras agencias.

Un operativo en Costa Esmeralda logró rescatar a un león marino que ingresó a una urbanización, priorizando su bienestar y la coordinación interinstitucional (YT: SeaDoc Society)

Un técnico de zoonosis explicó que el animal entró en busca de tranquilidad y fue hallado en una calle de tierra. Para protegerlo, se cerró el tránsito y se organizó un operativo para guiarlo de regreso sin forzarlo. “

La operación contó con monitoreo constante y comunicación directa entre los organismos responsables. El uso de una aplicación y un canal de contacto llamado Fauna permitió actuar rápidamente ante la presencia del animal y garantizar su seguridad.

Conciencia y respeto por la vida silvestre

Cada verano, la aparición de animales marinos en zonas urbanas y balnearias de la costa bonaerense se repite. Organizaciones y autoridades insisten en la importancia de una convivencia respetuosa con la fauna silvestre. Las recomendaciones ponen énfasis en evitar el contacto físico, no alimentar ni intimidar a los ejemplares y alertar a las autoridades ante cualquier situación inusual.

La Fundación Mundo Marino recordó la necesidad de evitar el contacto físico con fauna marina y difunde guías para el turismo responsable en la costa atlántica (Pairi Daiza)

La difusión de guías y campañas busca reducir incidentes y promover el cuidado del entorno natural. La polémica en La Lucila del Mar expuso la necesidad de reforzar la educación ambiental y el cumplimiento de las normas. El respeto y la protección de la fauna marina resultan esenciales para la conservación de los ecosistemas costeros y la seguridad de quienes disfrutan de la playa.