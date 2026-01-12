Virales

“Todo lo que pido me lo compra”: puso a prueba a su papá en el supermercado y el video sorprendió en las redes

La publicación realizada por una usuaria en redes sociales mostró una dinámica diaria entre padre e hija durante una compra, generando miles de interacciones y reacciones que destacaron la cercanía y la complicidad entre ambos

La relación entre padres e hijos suele estar marcada por momentos cotidianos que, en ocasiones, se transforman en fenómenos virales. Así sucedió con Carola, una usuaria de TikTok identificada como @Caro_Catrambone, quien publicó un video junto a su padre en un supermercado mayorista de las Sierras de Córdoba. La publicación, lejos de pasar desapercibida, captó la atención de cientos de miles de personas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo lo cotidiano puede conquistar las redes sociales.

En el video, Carola presenta a su padre como un hombre dispuesto a consentir cada uno de sus pedidos durante la compra semanal. “Amo venir al súper con mi papá porque nunca me dice que no, todo lo que le pido me lo compra, así que lo voy a poner a prueba”, expresa al inicio, marcando el tono distendido y cómplice que atraviesa toda la grabación.

La secuencia muestra cómo Carola recorre los pasillos del supermercado, seleccionando productos de manera casi desafiante, con la intención de comprobar si realmente su papá mantiene esa generosidad incondicional. El primer episodio ocurre cuando toma dos paquetes de papas fritas y los coloca en el carrito. El padre, sin emitir palabra, asiente con la cabeza, dejando en claro que aprueba la elección de su hija. Este gesto sencillo, pero lleno de significado, se repetirá a lo largo del video y será uno de los aspectos más comentados por los usuarios.

La escena continúa con Carola seleccionando un gran trozo de jamón. Al igual que antes, lo deposita en el carrito y su papá, sin dudar, lo acomoda entre las compras, respaldando nuevamente la decisión. La rutina se repite con un trozo de queso, consolidando la dinámica entre ambos y reforzando la imagen de un padre que, lejos de poner límites, disfruta acompañando y complaciendo a su hija en cada uno de sus caprichos.

Sin embargo, el momento más llamativo llega cuando Carola decide poner a prueba los límites de la generosidad paterna. Sin avisar, toma un matafuegos y lo coloca en el carrito. Esta vez, el padre reacciona con una expresión de sorpresa y cierta confusión, pero finalmente, cede ante la ocurrencia y acepta incluir también este peculiar producto en la compra. La secuencia resulta divertida y revela el vínculo de confianza y complicidad que ambos comparten.

El impacto del video fue inmediato. En cuestión de días, la publicación superó las 570 mil reproducciones, acumulando más de 110 mil “me gusta” y generando un caudal de más de 700 comentarios. Las reacciones, lejos de limitarse a los elogios, incluyeron reflexiones y bromas sobre la actitud del padre.

Entre los mensajes destacados se encuentran frases como: “Amo la reacción del padre jajaja“, ”Todos queremos un padre así" y “Qué lindo tener un papá así“, testimonios que reflejan la empatía de la audiencia y la capacidad del contenido para despertar recuerdos y emociones.

La viralidad del video pone de manifiesto cómo los pequeños gestos familiares pueden trascender el ámbito privado e inspirar a miles de personas en redes sociales. A pesar de que algunos dudaron si no estaba armado, para muchos usuarios, la actitud del padre de Carola remite a una figura paternal comprensiva y cercana, capaz de decir sí ante cualquier pedido, incluso ante los más insólitos.

