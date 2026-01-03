Una joven argentina y su sorpresivo beso de Año Nuevo en las playas de Río cautivan a las redes

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @lauyanko)

La celebración de Año Nuevo en las playas de Copacabana fue el escenario de un sorpresivo reencuentro que captó la atención de usuarios de TikTok. Una joven argentina, identificada como @lauyanko, compartió un video en el que se muestra rodeada de amigas durante los festejos. Lo que no sabía es que ese contenido se volvería viral.

Mientras posaban para una foto en la costa de Río de Janeiro, un joven se acercó al grupo y preguntó: “¿Puedo salir en la foto?”. La escena tomó un giro inesperado cuando la protagonista reconoció al hombre, su pareja, y le preguntó con asombro: “¿Qué haces acá?”.

El encuentro culminó con un abrazo y un beso. Ambos aprovecharon la oportunidad para celebrar juntos el inicio del 2026 en uno de los destinos más emblemáticos de Brasil para recibir el año nuevo.

Un joven sorprendió a su novia en un viaje de amigas por fin de año en Copacabana (TikTok)

En la descripción del video, la joven destacó la importancia de compartir celebraciones con quienes más importan, mostrando cómo las sorpresas personales pueden cobrar sentido especial en eventos multitudinarios.

El video sumó cerca de 250.000 reproducciones y alrededor de 14.000 “me gusta” en la plataforma. La publicación generó múltiples comentarios, en los que los usuarios destacaron la emoción y el asombro de la protagonista. No obstante, muchos coincidieron en que se trató de una actitud cuestionable al tratarse de unas vacaciones con amigas.

“¿Eran vacaciones de amigas y él cayó sin ser invitado? Amiga corré“, ”Tenía que pedirle compromiso", “¿Eso es amor o red flag?“, ”Lo disfraza de romántico y en realidad es para controlarla y ver qué hace en Brasil" y “Ay chicas, los comentarios... No sean envidiosas. No todo tiene un trasfondo tóxico”, son algunos de los mensajes en la publicación.