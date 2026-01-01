América Latina

Río de Janeiro batió el récord mundial al reunir a más de cinco millones de personas en la mayor celebración de fin de año

El evento principal tuvo lugar en Copacabana, donde un show de fuegos artificiales y drones iluminó la playa

Río de Janeiro reunió a más de cinco millones de personas en su Réveillon 2026 (Reuters)

Al menos 5,1 millones de personas participaron en las celebraciones de fin de año organizadas por Río de Janeiro, superando el récord previo de la ciudad como anfitriona de la mayor fiesta de Nochevieja del mundo.

La alcaldía detalló que 2,6 millones de asistentes se congregaron en Copacabana, donde un espectáculo de fuegos artificiales iluminó la playa durante doce minutos, acompañado por un show de drones y una serie de conciertos en tres escenarios instalados sobre la arena.

La magnitud del evento fue certificada por Guinness World Records, que otorgó a Río de Janeiro el título oficial de “la mayor fiesta de fin de año del planeta“.

Guinness World Records certificó a Río como la sede de la mayor fiesta de fin de año del mundo (Reuters)

Según información de G1, la celebración abarcó 13 escenarios distribuidos por toda la ciudad y contó con la participación de residentes y turistas.

La tradicional quema de fuegos artificiales en Copacabana estuvo a cargo del escenógrafo francés Christophe Berthonneau, conocido por su trabajo en eventos internacionales como la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

Además, por primera vez, el espectáculo empleó 19 balsas ancladas a lo largo de la costa, duplicando el número de embarcaciones respecto a la edición anterior, lo que amplió el alcance del show pirotécnico.

Durante la celebración, se realizó un homenaje al Cristo Redentor mediante un espectáculo de drones que formaron su figura en el cielo de Río de Janeiro (Reuters)

Todas las balsas superaron inspecciones de la Dirección General de Diversiones Públicas del Cuerpo de Bomberos para garantizar la seguridad.

La alcaldía afirmó que se trató de la mayor presentación con drones realizada hasta el momento en eventos de gran escala en América Latina.

La combinación de tecnología y tradición marcó un punto distintivo en la edición 2026 de las celebraciones, reflejada también en la diversidad de propuestas musicales.

Más de 2,5 millones de personas celebraron en playas y plazas públicas fuera de Copacabana (Reuters)

El programa musical ofreció conciertos de figuras destacadas de la Música Popular Brasileña (MPB), como Gilberto Gil y Ney Matogrosso, junto a presentaciones de artistas de samba como Belo, Alcione, Roberta Sá, Mart’nália y Diogo Nogueira, además del DJ Alok, encargado de la música electrónica.

Uno de los escenarios estuvo dedicado exclusivamente a la música góspel, ampliando la oferta cultural para los asistentes.

Las festividades se extendieron más allá de Copacabana, ya que otras 2,5 millones de personas participaron en celebraciones organizadas por la alcaldía en 10 playas y plazas públicas adicionales.

Muchos residentes disfrutaron de esta gran fiesta de fin de año (Reuters)

El público, vestido mayoritariamente de blanco conforme a la tradición local, rindió homenaje a las religiones afrobrasileñas con altares de velas y flores dedicados a Yemayá en la arena.

Las actividades musicales culminaron en la madrugada con la presentación de la “batería” de la escuela de samba Beija Flor, una de las más populares de Río de Janeiro, mientras miles de personas permanecieron en las playas hasta bien entrada la mañana.

(Con información de EFE)

