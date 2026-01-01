Joven sale con maleta para cumplir ritual de Año Nuevo y huye al descubrir que los ‘cohetes’ sonaban como balazos

El joven corrió como nunca con su maleta (Tiktok)

Un video viral mostró el momento en que un joven sale a la calle con su maleta para cumplir el ritual de Año Nuevo, pero debe regresar corriendo tras escuchar lo que parecen ser disparos en vez de fuegos artificiales.

La escena, registrada durante la madrugada del 1 de enero y compartida en TikTok por Ignacio Ramiro (@.papiijuancho.), rápidamente se convirtió en tendencia y generó cientos de comentarios que mezclan humor y preocupación.

Cómo ocurrió el momento viral

El clip inicia con un joven preparado para realizar el tradicional recorrido con su maleta, una costumbre popular en distintos países de Latinoamérica para atraer viajes en el año entrante.

El video, titulado “el primer susto del año”, muestra cómo el protagonista sale a la calle con entusiasmo, pero al avanzar unos metros, empieza a escuchar detonaciones que suenan como balazos y no como los típicos cohetes de celebración.

Ante la confusión y el temor, el joven regresa rápidamente hacia su punto de partida, dejando atrás cualquier esperanza de terminar el ritual. El video, con pocos segundos de duración, suma miles de visualizaciones y se ha difundido en otras redes sociales.

El momento se volvió viral en tiktok Crédito:Tiktok _.papiijuancho.

Los comentarios que dejó el video

Entre los mensajes destacados en la publicación, usuarios de TikTok compartieron frases como: “íralo, llegó hasta Culiacán” y “correle chavito que esos ya no son cuetes”.

Otros señalaron la dificultad para distinguir entre fuegos artificiales y detonaciones reales: “en mi colonia no se sabe si es cuete o es b@lazo pero se corre por si a caso 😂”.

Algunos más bromearon sobre la velocidad del protagonista: “buen entrenamiento, casi pierdes el vuelo” y “ves como si podías correr más rápido”.

La conversación en redes sociales refleja tanto el humor como la preocupación ante situaciones similares en distintas regiones, especialmente durante celebraciones de Año Nuevo.

Correr con una maleta vacía alrededor de la cuadra simboliza el deseo de movimiento, viajes y nuevos rumbos en el año que comienza. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Por qué se sacan las maletas en Año Nuevo

El ritual de salir con una maleta durante los primeros minutos del año busca atraer viajes y nuevas experiencias. Esta tradición es popular en países como México y Colombia, donde las familias buscan iniciar el año con una “vuelta a la manzana” cargando maletas, como símbolo de buenos deseos y prosperidad para los próximos doce meses.

Aunque el objetivo es recibir el año con optimismo, situaciones como la registrada por Ignacio Ramiro muestran los contrastes de la celebración en distintos contextos urbanos.