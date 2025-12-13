Virales

“Nacho descansaba acá”: el tatuaje de una joven dedicado a su perro Beagle que conmovió a millones en TikTok

Una usuaria compartió el emotivo proceso en homenaje a su mascota fallecida. El video muestra el vínculo entre ambos y el significado del diseño

Guardar
El video se volvió viral en las redes sociales (@paula__912)

El homenaje de una joven a su perro fallecido ha conmovido a miles de usuarios en TikTok, donde el video que muestra el proceso de su tatuaje se ha convertido en un fenómeno viral.

La protagonista, identificada en la plataforma como @paula__912, compartió el momento en el que decidió plasmar en su piel un recuerdo permanente de su mascota, generando una ola de reacciones y empatía entre los internautas.

En la publicación, la joven explicó el significado detrás de su tatuaje al escribir: “Cuándo me preguntan por qué me tatué ahí”. El diseño, ubicado en el empeine, lleva la frase “Nacho descansaba acá”, en referencia a su perro de raza Beagle, quien solía reposar sobre ese mismo lugar de su pie.

El tatuaje en el empeine
El tatuaje en el empeine recuerda el lugar donde el perro solía descansar y se convirtió en un símbolo del vínculo entre la joven y su mascota (TikTok)

La elección del mensaje y la ubicación del tatuaje reflejan el profundo vínculo que compartía con su mascota y la importancia de mantener vivo su recuerdo.

El video muestra tanto el proceso del tatuaje como imágenes de Nacho descansando sobre el pie de su dueña, lo que refuerza la carga emocional de la publicación. Estas escenas permitieron a los seguidores de la joven comprender la historia detrás del homenaje y conectar con la experiencia de la pérdida de un ser querido.

La repercusión en TikTok fue inmediata: el contenido alcanzó cerca de tres millones de reproducciones y sumó alrededor de 614.000 “me gusta”, consolidándose como una de las historias virales más emotivas de la plataforma en los últimos días.

El gesto de la joven hizo que muchos usuarios dejaran sus comentarios en la publicación: “Me hiciste llorar”, “Nacho te queremos”, “Hace 2 días mi perrihija se fue, por favor pasen tips para que deje de doler” y “Nadie habla del dolor horrible de perder a tu mascota de la vida”, son algunos de los mensajes.

