La insólita rutina de un perro en México: “paga” con piedras para recibir hamburguesas

Un can sorprende en las redes sociales al presentarse siempre con el mismo método. La escena se volvió viral y acumula más de 44 millones de reproducciones en TikTok

El video se volvió viral en las redes sociales

Un perro ha captado la atención de millones de usuarios en TikTok tras protagonizar un inusual intercambio: el animal se presenta en la puerta de un local en México y, como forma de pago, entrega una piedra para recibir una hamburguesa.

En las imágenes, publicadas por el usuario @_alonso88mtz, el joven llega al establecimiento y encuentra al perro esperando en la entrada, piedra en el piso, como si supiera el procedimiento para obtener su recompensa.

Mientras el responsable del local abre, limpia y prepara la hamburguesa, el animal permanece atento y no se aparta de la puerta, mostrando una clara expectativa por la comida.

En México, un perro no es la primera vez que lleva piedras para conseguir a cambio una hamburguesa

Una vez lista la hamburguesa tras unos minutos, el can recibe su premio, completando así el curioso intercambio.

Este comportamiento no es nuevo para quienes frecuentan el lugar. El usuario de TikTok señala que no es la primera vez que el perro utiliza este método para conseguir alimento, lo que indica que el intercambio de piedras por hamburguesas se ha convertido en una costumbre repetida por el animal.

El alcance del clip en TikTok evidencia el impacto de este tipo de historias: la publicación ha superado las 44 millones de reproducciones y ha recibido cerca de seis millones y medio de “me gusta”, consolidándose como uno de los contenidos virales más comentados en la plataforma en los últimos días.

En ese sentido, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus comentarios: “Ya lo deberían adoptar”, “Son piedolares”, “Me duele pensar que es lo único que come en todo el día”, “Voy a morir por exceso de ternura” y “Para la próxima, doble hamburguesa”, son algunos de los mensajes.

Las historias sorprendentes de adultos

La emoción de una señora

Un repartidor llevó flores a

El desgarrador último consejo de

Contó que fue "desinvitada" a
Las mejores fotos de las elecciones legislativas 2025

La tumba de Tutankamón en peligro: expertos advierten sobre riesgo de colapso

Tini Stoessel deslumbró con looks de alto impacto en su primer show: cuero, tul y flecos en una noche inolvidable

