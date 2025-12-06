Fueron a desayunar a un autoservicio, compartieron en redes cuánto dejaron de propina y se desató un intenso debate viral

La publicación de una pareja sobre la propina en un buffet de Arlington reavivó el debate sobre las gratificaciones en autoservicio en Estados Unidos (Composición fotográfica)

Una pareja publicó el recibo de su desayuno buffet en Arlington y desató un intenso debate en redes sociales sobre cuánto se debe dejar de propina en los establecimientos de autoservicio, un tema que hoy divide opiniones en Estados Unidos.

El gesto, que parecía menor, rápidamente captó la atención de miles: dejaron dos dólares de propina tras servirse ellos mismos casi todo lo que consumieron. La situación saltó de una simple publicación en Facebook a una discusión viral sobre cuánto vale realmente el servicio en un buffet y si las reglas tradicionales siguen teniendo sentido en la actualidad.

El caso se conoció este sábado, cuando dos clientes, identificados como Andrian y Mirela, compartieron en su cuenta de Facebook la imagen del recibo de un buffet en Arlington. Pagaron USD 58 por la comida y USD 5,80 de impuestos, y agregaron solo dos dólares de propina. Justificaron la decisión con que el personal solo había servido café y té, mientras que todo lo demás lo retiraron ellos del buffet. El posteo mostró el ticket, donde el local ofrecía tres sugerencias para propina: 18, 20 y 22 por ciento del total.

El recibo compartido en redes sociales mostró que solo dejaron dos dólares de propina tras servirse casi toda la comida ellos mismos (Freepik)

El comentario de la pareja causó reacción en redes sociales. Algunos usuarios señalaron que el simple hecho de servirse no implica que el trabajo del personal se reduzca. “¿Piensan que el restaurante se limpia solo?”, cuestionó una persona. Otros preguntaron si los clientes colaboraron con la limpieza de la mesa o el retiro de platos, evidenciando diferencias de apreciación sobre las responsabilidades y el servicio.

Según Daily Mail, muchos internautas respaldaron a los empleados. “¿Llevaron sus platos a la cocina? ¿Limpiaron la mesa?”, escribió un usuario, apuntando a la tarea de los camareros, quienes suelen compartir la propina con aquellos empleados que limpian. Otros acordaron parcialmente con la pareja, pero sugirieron dejar más.

Usuarios en redes sociales cuestionaron si el trabajo del personal de buffet justifica una propina alta cuando el servicio es mínimo REUTERS/Marcelo del Pozo

“Creo que cinco dólares hubiera sido una mejor propina”, comentó un lector del artículo. Esta diferencia de opiniones refleja el clima de tensión actual, mientras algunas voces denuncian que los clientes se sienten presionados a dejar gratificaciones cada vez más altas en todo tipo de servicios.

Sugerencias de propinas y presión social

De acuerdo con especialistas citados por Daily Mail, no solo los bufets disparan controversia. El debate se intensificó cuando un usuario de Reddit mostró que al retirar una pizza debió elegir una propina mínima del 15 por ciento y no pudo avanzar con la compra si no aceptaba esa opción. El mismo fenómeno ocurre en cadenas de yogur helado self-service. El cliente pesa su propio postre, paga y debe responder si añade o no una gratificación a la cuenta, lo que genera frustración en parte del público.

El local de Arlington sugería propinas del 18, 20 y 22 por ciento, lo que generó controversia entre los clientes sobre la presión para dejar más dinero (Freepik)

“Después de servirme, el sistema me preguntó si quería dejar propina”, relató una usuaria en un video que sumó apoyos y quejas en TikTok. Para muchos consumidores, la automatización de las propinas, incluso en locales de autoservicio, ha desdibujado el motivo original del gesto, que era premiar la atención personalizada.

Un informe citado por Daily Mail indica que 3 de cada 4 estadounidenses sostienen que la cultura de la propina “ha ido demasiado lejos”. Otro dato relevante: dos de cada tres admiten que se ven forzados a dejar dinero extra por la presencia insistente de pantallas de pago que sugieren cifras altas. Este fenómeno, identificado como “tipflation”, implica el aumento sistemático de los porcentajes recomendados y su expansión más allá de bares y restaurantes hacia cualquier comercio o servicio.

El fenómeno de la 'tipflation' se extiende a cadenas de autoservicio, donde los clientes deben elegir propinas mínimas para completar sus compras EUROPA PRESS

Hace una década, un 15% se consideraba una propina adecuada para un servicio promedio en Estados Unidos. Hoy, la media sugerida se encuentra en el 20% o incluso más, lo que impacta en el presupuesto de los consumidores y motiva discusiones públicas.

El debate sobre el destino y la obligatoriedad de las propinas sigue abierto. Las opiniones se dividen, aunque la tendencia de los últimos años revela un cansancio creciente de parte de quienes deben pagar. La expansión de esta práctica a servicios sin atención directa presagia nuevos cruces entre clientes, empleados y empresas sobre lo que realmente significa gratificar en la actualidad.