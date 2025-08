La sugerencia de propina en un ticket de un bar desató un debate en las redes: “Si no son bien pagos no es mi responsabilidad”

La confusión sobre si la propina debe calcularse con o sin impuestos genera controversia entre consumidores y establecimientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del verano en España suele asociarse no solo a altas temperaturas y terrazas concurridas, sino también a debates sobre el consumo en bares y restaurantes. En esta ocasión, la controversia surgió cuando un cliente recibió la cuenta en un bar español y encontró sugerencias de propina ya calculadas en el ticket. Al no estar de acuerdo con los importes propuestos, expresó su desacuerdo directamente en la cuenta y compartió la imagen en redes sociales, lo que generó una discusión sobre la transparencia y la forma correcta de calcular la propina en los establecimientos.

El incidente comenzó cuando la cuenta de la red social X (antes Twitter) @supercarteles difundió la fotografía enviada por el cliente. En la imagen, se observa que el total de la cuenta ascendía a 78,59 dólares, mientras que el importe sin impuestos era de 70,49 dólares. Junto al monto final, el tique presentaba tres opciones de propina sugerida, calculadas por el propio establecimiento: un 15% equivalente a 19,87 dólares, un 18% que sumaba 23,85 dólares y un 20% que alcanzaba los 26,50 dólares. Estas cifras llamaron la atención de los usuarios de la plataforma.

La reacción del cliente fue inmediata. Con bolígrafo, escribió en el ticket la frase: “Ojo, ¿sugerida por quién?”, mostrando su escepticismo respecto a la procedencia de esas recomendaciones. Además, realizó sus propios cálculos, aplicando los mismos porcentajes de propina, pero sobre el importe base, es decir, sin impuestos. Según sus cuentas, el 15% de 70,49 dólares resultaba en 10,57 dólares; el 18% equivalía a 12,68 dólares y el 20% sumaba 14,09 dólares. Estas cifras, notablemente inferiores a las sugeridas por el bar, reflejaban la confusión habitual sobre si la propina debe calcularse sobre el total con impuestos o solo sobre el consumo neto.

El caso revela confusión sobre si la propina debe calcularse sobre el total con impuestos o solo sobre el consumo neto

Debate en redes y precisión en los cálculos

La publicación de la imagen en X generó un debate inmediato entre los usuarios, quienes aportaron opiniones diversas sobre la práctica de sugerir importes de propina y la transparencia de los cálculos. Entre los comentarios, destacó la intervención de un usuario que aportó un dato clave: ni las cantidades propuestas por el restaurante ni las alternativas calculadas por el cliente eran correctas. Este usuario explicó que, en realidad, el 15% del importe total de la cuenta (78,59 dólares) sería 11,78 dólares, el 18% correspondería a 14,14 dólares y el 20% a 15,71 dólares.

El caso evidenció la confusión que puede generar la falta de claridad en los tickets de los restaurantes y la importancia de una información precisa para los consumidores.

“Si los mozos no son bien pagos por su jefe, no es mi responsabilidad ni mi obligación tener que compensarlos económicamente por un servicio básico que de antemano ofrecen. No es una compensación, en todo caso es una recompensa por una buena atención”, aseguró un usuario de la plataforma. “Nada de propina.Si quiere aumento que se lo pida al dueño que es quien lo contrató. ¿O acaso le dan propina al chofer de colectivo, o al policía que patrulla o a la maestra de sus hijos?La propina es un hurto normalizado, una estafa", cerróotro usuario de X. .