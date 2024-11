Ya rige la propina electrónica: por qué los mozos reciben más dinero que antes y qué obligaciones tienen los comercios

El decreto no trae ninguna obligación adicional para el consumidor, quien seguirá decidiendo cuánta propina dejar y cómo pagarla en forma absolutamente voluntaria

Instrumentada a través de un decreto, ya entró en vigencia la obligación para determinados comercios de ofrecer al consumidor la posibilidad de abonar la propina a través de medios de pago electrónicos, como tarjetas o pagos QR, añadiéndola al resto de la cuenta. De esa forma, tarjetas, adquirentes y agregadores de pagos comenzaron a aplicar las medidas necesarias para que el sistema comience a estar disponible, ya que transcurrieron los 90 días de plazo que el decreto 731 dispuso para su implementación. Y todo el mercado suma esta nueva herramienta como un escalón más en la ola de digitalización de los pagos y la reducción del uso de efectivo.

En una primera etapa, será obligatorio ofrecerle al cliente la posibilidad de dejar la propina a través de un pago digital en locales gastronómicos, hoteles, aplicaciones de delivery y estaciones de servicios. En todos esos caso, a la hora de pagar la propina el cliente debe contar con una forma electrónica de hacerlo. El decreto dispone que la medida se extenderá en el futuro a cualquier actividad “en cuyas relaciones de consumo sea costumbre otorgar o recibir propinas”.

En Fiserv, una empresa que presta el servicio de adquirencia, aseguran que en los bares y restaurantes donde ya empezó a ofrecerse la propina digital los consumidores dejaron montos más altos: “Nuestros análisis de comportamiento indican que los mozos reciben un promedio del 20% más en propinas, ya que el monto no depende del efectivo disponible”. Desde la publicación del decreto, “se viene dando un crecimiento sostenido del más del 40% mensual en la cantidad de comercios que usan propinas digitales”, agregaron.

“La experiencia es sencilla: por ejemplo, en Clover, luego de indicar el monto total de la cuenta, aparece automáticamente una pantalla con las opciones de propina disponibles hasta un 15%. En PosNet es muy similar también, facilitando el pago para ambas partes”, indicó Juan Ignacio De La Torre, SVP & Business Head de Fiserv en Latinoamérica Sur. Agregó que la herramienta es “configurable y puede autogestionarse”, por lo que cada comercio puede poner distintos porcentajes para que el cliente elija e incluso dejar que éste digite el monto deseado.

Los restaurantes y bares están obligados a ofrecer una vía digital para dejar la propina

Desde el punto de vista del consumidor, la medida le agrega una cuota de comodidad y rapidez al poder pagar con medios electrónicos y, de esa forma, incluir la propina en el total de la cuenta a pagar, realizando un único pago por el total. Le evita además cualquier complicación por carecer del efectivo suficiente en el momento de abonar. Cabe destacar que el decreto no trae ninguna obligación adicional para el consumidor, quien seguirá decidiendo cuánta propina dejar y cómo pagarla en forma absolutamente voluntaria.

Según Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, en la empresa “hace meses” que están listos para la propina digital: “Trabajamos junto con diferentes actores del ecosistema para lograr que se pueda dejar una gratificación en gastronomía, hoteles, taxis, estaciones de servicio, y servicios de delivery, entre otros. En consenso con el ecosistema Visa, se estipuló un plazo de pago para las propinas de 24 horas para todos los productos, débito, crédito y prepago”.

“Los comercios que cuenten con los POS PosNet y Clover, hoy mismo ya podrán cobrar las propinas con tarjetas Visa. Es importante destacar que en esta transacción no se aplican ni aranceles ni retenciones”, agregó Renaudo.

Incluso antes de la sanción del decreto, ya había avances en ese terreno. En julio, Mercado Pago había lanzado la opción de propinas digitales para un primer grupo de 4.000 bares y restaurantes. Al momento de escanear el código QR, aparece la opción de incorporar la propina con un tope del 15% del ticket. Un relevamiento de la compañía indicó que más del 80% de los usuarios encuestados aseguró estar interesado en poder dejar propinas de forma digital y 8 de cada 10 locales gastronómicos pedían la modalidad debido a que los consumidores usan menos efectivo.

“La masificación de los pagos digitales y la retracción en el uso de efectivo comenzó a impactar negativamente en el monto de las propinas que reciben los mozos. Atendiendo a esta necesidad desarrollamos esta herramienta”, afirmó Agustín Onagoity, director Senior de Mercado Pago Argentina, en línea con lo expresado por otras compañías: pagar en efectivo la propina reducía su monto.

El decreto también especificó algunas cuestiones vinculadas a la relación laboral de los trabajadores con los comercios. Deja en claro que la propina no forma parte del salario y que el hecho de que el comercio sea un intermediario en el pago, ya que la gratificación se acredita en su cuenta, no le genera ninguna obligación. También se estableció que la propina no esté sujeta a ninguna retención impositiva: de hecho, fue expresamente excluida del impuesto al cheque.

Desde la Cámara Argentina Fintech celebraron la medida, a la que consideraron “un paso significativo hacia la digitalización y simplificación de los pagos en nuestro país”. La entidad señaló que “el 100% de la población adulta en Argentina es titular de, al menos, una cuenta de pago y/o bancaria, mientras que los pagos digitales se han quintuplicado en proporción a las extracciones en cajeros automáticos en los últimos cinco años, reflejando la gran adopción que tuvieron los pagos con transferencia y otros mecanismos electrónicos para operaciones cotidianas”.