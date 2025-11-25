Una influencer brasileña inicia su tratamiento de recuperación tras un procedimiento estético clandestino

Juliana Oliveira, conocida como Juju do Pix, inicia su cirugía reconstructiva tras sufrir graves secuelas por inyección de aceite mineral en el rostro (Captura de video Instagram @drmarra)

Juliana Oliveira, conocida como Juju do Pix, comenzó su proceso de cirugía reconstructiva tras ser víctima de un procedimiento estético clandestino en 2017. La influencer brasileña, originaria de Passo Fundo, en el estado de Rio Grande do Sul, recibió 21 jeringas de aceite mineral en el rostro sin su consentimiento. Así lo informaron The Sun y G1. Su caso ha puesto de relieve los riesgos inherentes a los tratamientos estéticos no autorizados y su impacto social y personal, especialmente en mujeres transgénero.

Según The Sun, Oliveira, de 32 años, buscaba feminizar sus rasgos faciales y creía recibir rellenos a base de silicona. Sin embargo, los responsables de la clínica clandestina emplearon aceite mineral y laxantes, una práctica peligrosa y prohibida. Esta sustancia provocó una severa deformidad facial y le hizo temer que los daños fueran irreversibles. El uso de productos no autorizados desencadenó un calvario médico y emocional.

Juliana antes de someterse al tratamiento en 2017. El caso de Juju do Pix visibiliza los riesgos de los procedimientos estéticos clandestinos y su impacto en mujeres transgénero en Brasil (Captura de video Instagram @oliveirajuju35)

Las secuelas físicas y emocionales fueron profundas. De acuerdo con G1, la influencer tuvo dificultades para hallar empleo debido a la hinchazón extrema y la deformidad, lo que la obligó a apoyarse en las redes sociales. Allí compartió su historia, solicitó ayuda económica e ilustró el dramático cambio en su rostro a través de imágenes del antes y después.

A pesar de la adversidad, Oliveira mantuvo el sentido del humor y una relación cercana con sus seguidores. “Si nada es seguro en esta vida, al menos me volví rubia”, declaró en tono irónico en un video citado por The Sun.

Controversias y solidaridad en redes

La recaudación de fondos y la búsqueda de ayuda médica dieron pie a polémicas. Tras su aparición en televisión y una campaña en línea que logró cerca de USD 3.700, Oliveira enfrentó críticas por solicitar nuevas donaciones. Explicó que no recaudó el monto necesario y que donó el dinero, aunque circularon rumores sobre otros posibles destinos de esos fondos, como la compra de una moto. La controversia no impidió que la comunidad digital continuara brindándole respaldo y solidaridad.

La primera cirugía reconstructiva de Juju do Pix fue realizada gratuitamente en São Paulo por el cirujano Thiago Marra, marcando el inicio de su recuperación (Captura de video Instagram @oliveirajuju35)

El 20 de junio, Oliveira se sometió a la primera cirugía reconstructiva en el Hospital Indianópolis de São Paulo, intervención realizada sin costo para la paciente, informó G1. El cirujano Thiago Marra lideró la operación, que consistió en retirar la mayor cantidad posible de tejido afectado.

La complejidad aumentó debido a la dureza e impregnación del aceite mineral en la piel. Marra reveló: “Fue una operación difícil”, en declaraciones recogidas por The Sun. El procedimiento, de más de cuatro horas, representó el inicio de una serie de intervenciones necesarias en el futuro.

Marra explicó que la cirugía se realizó de manera conservadora para minimizar riesgos. El tejido requiere tiempo para recuperarse antes de nuevos procedimientos. “Podré vaciar un poco más estas zonas, pero no podemos hacerlo todo de una vez porque, de lo contrario, aparecería necrosis”, detalló el cirujano.

La influencer brasileña enfrentó deformidad facial y exclusión social tras recibir 21 jeringas de aceite mineral sin su consentimiento (Captura de video Instagram @oliveirajuju35)

En redes sociales, añadió: “En una segunda etapa, con el tejido más recuperado y tras observar la respuesta de su cuerpo, podremos retirar aún más para mejorar el resultado”, según publicó G1. El objetivo final es restaurar la autoestima de Oliveira y mejorar su calidad de vida tras años de sufrimiento y exclusión social.

Esperanza tras la reconstrucción

La comunidad virtual mostró un apoyo mayoritario a Oliveira. Los seguidores llenaron sus redes de mensajes de aliento y buenos deseos para su recuperación. “Vas a lucir maravillosa cuando todo esto termine. Que Dios te bendiga”, escribió un usuario citado por The Sun. Otro celebró que recibiera finalmente atención médica. Imágenes generadas por inteligencia artificial circulan en redes, representando posibles resultados de futuras cirugías y avivando la esperanza de una transformación positiva.

El caso de Juju do Pix se ha convertido en símbolo de lucha y esperanza, inspirando a miles de personas a través de su resiliencia y superación (Instagram @oliveirajuju35)

El equipo médico comprometido con el caso ha reconocido el sufrimiento y la determinación de Oliveira. La atención brindada busca acompañarla con sensibilidad y responsabilidad en cada etapa. El caso de Juju do Pix se ha convertido en un símbolo de lucha y superación, inspirando a miles de personas tras años de exclusión y dificultad.