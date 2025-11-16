Pierde todo en un incendio tras olvidar un sahumerio encendido y su historia emociona a millones

La joven mostró los destrozos tras el incendio en su casa, en Córdoba (TikTok: @rosarabia15)

Un accidente doméstico en Ciudad de Córdoba alteró la vida de la usuaria de TikTok, identificada como @rosarabia15, cuando un descuido con un sahumerio provocó un incendio que destruyó por completo su vivienda y su material de trabajo.

En la grabación, la mujer explicó que el incendio comenzó tras olvidar un sahumerio encendido, lo que permitió que las llamas consumieran toda la casa. La afectada detalló que el siniestro no solo arrasó con el espacio donde vivía junto a su familia, sino que también acabó con las herramientas esenciales para su trabajo.

Las imágenes difundidas en la plataforma muestran el alcance de los daños: monitores, una cámara, paredes y otros objetos quedaron completamente destruidos. En el video, la usuaria aparece con las manos ennegrecidas, una muestra directa de las consecuencias materiales y personales del incendio.

Además, relató que, junto a su familia, retiraba los objetos dañados para limpiar y reorganizar el espacio, en un esfuerzo por recuperar algo de normalidad tras la pérdida total.

El relato de la tragedia, compartido en un video que rápidamente superó los cuatro millones de reproducciones y sumó cerca de 190.000 “me gusta”, se convirtió en un fenómeno viral y generó una ola de solidaridad digital.

En ese sentido, la viralización del caso en TikTok no solo visibilizó la magnitud de la tragedia, sino que también movilizó a miles de usuarios, quienes respondieron con mensajes de apoyo y muestras de solidaridad. La comunidad digital se volcó en ayudar a la familia afectada, compartiendo el video y ofreciendo colaboración para que pudieran reponer lo perdido.

“Me ofrezco arreglarte toda la electricidad y si hace falta darte una mano con la mano de obra de la pintura”, “Hoy por ti, mañana por mi”, “Soy bombero, lo único que puedo decirte... Gracias a Dios están con vida, lo demás todo pasa” y “Cuánto lo lamento, tengo una heladera para dar si te sirve”, son algunos de los mensajes.