Virales

La emocionante historia de Ramón, un cachorro rescatado dentro de una valija que conmueve a las redes sociales

El perro, de nueve meses, fue hallado dentro de una maleta junto a un contenedor de basura, generando una ola de solidaridad, repudio y apoyo tras conocerse su delicado estado de salud

Guardar
La historia del perrito rescatado dentro de una valija conmueve a las redes sociales

Ramón, un cachorro de apenas nueve meses, se ha convertido en protagonista de una historia viral que conmovió profundamente a todos quienes la han conocido, tanto en las calles donde ocurrió como en las redes sociales. El hallazgo se produjo de la forma más inesperada: un joven trabajador callejero detectó una valija cerrada junto a un contenedor de basura. La sospecha de que podía contener ropa u objetos dejó paso a la incredulidad cuando, al abrirla, encontró en su interior a un perro indefenso, confinado sin posibilidad de escapar. El animal había sido aislado y descartado como si fuera un simple desecho.

Ante esta escena sobrecogedora, Maite y Facu, una pareja que fue testigo del momento, no dudó en intervenir. Se unieron al joven y, juntos, movilizaron a varios vecinos para prestar asistencia. Gracias a la acción decidida de este grupo, Ramón pudo ser rescatado a tiempo. Se trató de un esfuerzo comunitario que, más allá de la angustia inicial, permitió que el cachorro tuviera una segunda oportunidad, alejándolo de un destino de sufrimiento y abandono.

El rescate de Ramón, el
El rescate de Ramón, el cachorro hallado en una valija, genera conmoción en redes sociales y despierta solidaridad

Tras ponerlo a salvo, los rescatistas llevaron a Ramón a una clínica veterinaria para conocer su estado de salud y buscar el tratamiento adecuado. Allí se confirmaron los peores temores. El perrito presentaba signos de moquillo, una enfermedad viral grave que compromete el sistema respiratorio y nervioso de los canes. Además, padecía sarna, visible en el estado de su piel, y un alto grado de desnutrición derivado del tiempo que pasó sin recibir comida ni agua suficientes. El diagnóstico fue contundente: Ramón necesitaba cuidados médicos urgentes, atención sostenida y un entorno de recuperación supervisada. Estos datos confirmaron la urgencia del rescate y la importancia de actuar sin demora.

La historia de Ramón no tardó en circular por las redes sociales y captar la atención de colectivos de protección animal, como “Amigo a Casa”, quienes se sumaron inmediatamente a la causa. El caso fue difundido, entre lágrimas, por la cuenta @somosurquiza, que impulsó una campaña para dar a conocer la situación y convocar a la solidaridad. La publicación buscó movilizar tanto recursos materiales como emocionales con el objetivo doble de cubrir los gastos de los tratamientos veterinarios y de crear redes de apoyo y afecto en torno a Ramón.

El video del rescate de
El video del rescate de Ramón superó las 232 mil reproducciones en TikTok y generó miles de reacciones de apoyo

La campaña solidaria alrededor de Ramón se organizó en dos frentes principales. Por un lado, las donaciones económicas, necesarias para enfrentar el elevado costo de sus tratamientos médicos. La información para colaborar —incluyendo el alias de cuenta bancaria MP.AMIGOACASA— se incluyó en las publicaciones, invitando a la comunidad a sumarse y aportar su granito de arena. Por otro lado, se hizo un llamado a compartir la historia en redes sociales, con el objetivo de amplificar la voz y sensibilizar a más personas sobre el maltrato que había sufrido el animal, incentivando también futuras acciones de cuidado y rescate.

El video que relata el rescate de Ramón, subido por la cuenta @rescates_amigoacasa en TikTok, se viralizó en pocas horas, alcanzando más de 232 mil reproducciones, 41 mil “me gusta” y superando los 1.500 comentarios. Las reacciones han mostrado consternación, condena a la crueldad, y ternura ante la actitud del perro, reafirmando cómo historias como la de Ramón interpelan la sensibilidad social y refuerzan el compromiso con la causa animal.

Temas Relacionados

Redes socialesViralesTikTokPerrosNewsroom BUE

Últimas Noticias

Un farmacéutico compartió las insólitas consultas que recibe a diario y el video revolucionó las redes

Con historias cargadas de humor y situaciones insólitas, Nicolás logró que miles de personas se identifiquen y comenten sus videos, mostrando el lado más divertido del trabajo detrás del mostrador

Un farmacéutico compartió las insólitas

Detalló los tres requisitos para tener una cita con ella y desató un debate en TikTok: “¿Mi vara está muy alta?”

Los mensajes sobre los criterios en las relaciones se ampliaron en redes sociales, lo que motivó a miles de personas a compartir sus experiencias y reflexiones

Detalló los tres requisitos para

Japón: una mujer de 32 años se casó con un hombre hecho con ChatGPT

El enlace simbólico entre Kano y Lune Klaus, un personaje virtual, despierta preguntas sobre el impacto de la tecnología en la vida afectiva y la aceptación social de nuevas formas de vínculo

Japón: una mujer de 32

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

La conmovedora despedida de Jade Tabra, que adelantó su casamiento ante el avance de la enfermedad, generó reacciones de solidaridad y admiración en la comunidad local y redes sociales por la fortaleza mostrada por la familia

Una mujer con cáncer terminal

Un gamer rompe el récord Guinness tras bailar 144 horas seguidas y se vuelve furor en las redes

Después de completar la maratón más extensa de la historia de DDR, el ingeniero húngaro Szabolcs Csépe, conocido como GrassHopper, estableció una marca inédita y se convirtió en referente absoluto para los fanáticos del género

Un gamer rompe el récord
DEPORTES
Esta será la delegación mexicana

Esta será la delegación mexicana que participará en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Con Lionel Messi, Argentina empata sin goles ante Angola en el último partido del año

Argentina cae 2-1 con México por el pase a los octavos de final del Mundial Sub 17

El golazo de Argentina ante México en el Mundial Sub 17 que recordó al icónico tanto de Enzo Fernández en Qatar 2022

Said Cisneros busca seguir los pasos de Isaac del Toro tras fichar con el Soudal Quick-Step Devo Team

TELESHOW
Alejandro Fantino mostró cómo se

Alejandro Fantino mostró cómo se recupera de la operación junto a su hijo Beltrán: “Día 1 superado”

El misterioso video de Gonzalo Gerber: “Vas caminando por la calle y sentís algo en la mano”

Las fotos del último adiós a Jorge Lorenzo en el cementerio de Chacarita: el dolor íntimo de familiares y amigos

La propuesta de Maxi López que sorprendió a Yanina Latorre: “Tenés que ponerte las pilas”

La tierna postal de Valentina Cervantes junto a su hija Olivia en Londres: “Volvimos a la rutina”

INFOBAE AMÉRICA

Los planes de Vladimir Putin

Los planes de Vladimir Putin para 2026: 120 mil bombas planeadoras de mayor alcance para atacar a Ucrania

Un autobús embistió una parada en Estocolmo: la Policía dijo que hay “varios muertos”

Los científicos ven con esperanza los trasplantes de órganos de animales a humanos

El gasto en la nube se dispara: las empresas priorizan eficiencia y control de costos, según expertos

Gustavo Petro, el presidente colombiano de izquierda, se enfrenta a la ira de Trump y a las consecuencias en su país