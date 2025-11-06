Virales

Relató la insólita razón que usaron para cancelarle una cita y sorprendió en TikTok: “¿Es un sucio?"

La creatividad en las justificaciones para evitar encuentros amorosos desató una ola de testimonios y consejos en la comunidad digital

La excusa de no tener ropa limpia para cancelar una cita se vuelve viral en TikTok y genera debate sobre las relaciones modernas (Créditos: @_mehire/Tiktok)

Una excusa inesperada para cancelar una cita se convirtió en el centro de una conversación viral en TikTok. La usuaria @_mehire compartió con sus seguidores la insólita razón que recibió de un hombre para suspender un encuentro: no tenía ropa limpia.

El relato, que rápidamente captó la atención de la comunidad digital, abrió un debate sobre la veracidad y la creatividad de las excusas en el mundo de las citas modernas, generando una ola de respuestas y anécdotas similares entre los usuarios de la plataforma.

En su video, @_mehire narró cómo, tras varias conversaciones con el mismo chico, que conoció en una app de citas, propuso verse un martes para romper la rutina semanal. Ambos acordaron salir a tomar algo, y la comunicación se mantuvo fluida hasta el día anterior al encuentro.

La usuaria @_mehire comparte en redes sociales la insólita razón que recibió para suspender una cita (Captura de video @_mehire/TikTok)

Cuando llegó el momento de concretar la hora, la joven recibió una respuesta inesperada: “Me vas a matar, no tengo ropa limpia, está toda la ropa para lavar”. La tiktoker expresó su desconcierto ante la situación, cuestionando si debía creer la excusa o interpretarla como una falta de interés. “¿Cómo no vas a tener un jean limpio? No te pido un esmoquin, ¡un jean, una remera!”, comentó, mostrando su sorpresa y desilusión ante el argumento recibido. “¿Es mentira o es un sucio?“, insistió.

La publicación no tardó en generar una avalancha de comentarios de otros usuarios, quienes compartieron sus propias experiencias con excusas poco creíbles para cancelar citas. Una persona relató: “A mí me dijo vienen mi prima Mirna y mi tía Ramona de Misiones y las tengo que ir a buscar. Después de eso no volvimos a hablar por unos años, cuando me volvió a encontrar le pregunté por ellas y me dijo y esas quienes son?”.

Otros optaron por el humor y la empatía, señalando que este tipo de justificaciones suelen ser una forma indirecta de mostrar desinterés. “Que buena excusa...!!! pero sabemos todos que no hay interés...vos ni te preocupes!!!”, opinó un usuario, mientras que otro recomendó: “Salí de ahí, por sucioooo”.

La creatividad en las justificaciones
La creatividad en las justificaciones para cancelar citas se convierte en tema de conversación y viralidad en redes sociales (Captura de video @_mehire/TikTok)

Las respuestas también incluyeron anécdotas similares, como la de una usuaria que contó: “A mi amiga le dijeron que no podía ir porque tenía que bañar al perro y no llegaba. Bloquealo ya porque quien te quiere ver, te ve como sea”. Estas intervenciones reflejaron una tendencia común en las redes sociales: la comunidad digital suele responder a este tipo de historias con humor, comprensión y relatos propios, reforzando el carácter viral del fenómeno.

El caso de @_mehire puso en evidencia cómo las excusas para cancelar citas, por más inverosímiles que parezcan, forman parte del repertorio cotidiano de las relaciones actuales y despiertan tanto debate como identificación entre los usuarios. La creatividad —o la falta de ella— en estas justificaciones se convierte en tema de conversación, y la reacción colectiva oscila entre la risa, la empatía y el consejo práctico.

