Quién era “Valioso”, el influencer brasileño que murió de manera trágica a los 20 años

El influencer brasileño 'Valioso' falleció a los 20 años en un accidente automovilístico en Jacobina (@alexvalioso)

Alex Luan dos Santos Pereira, conocido en internet como “Valioso” murió a los 20 años en un accidente automovilístico ocurrido en la ciudad de Jacobina, un hecho que conmocionó tanto a seguidores como a colegas del ámbito digital.

Detalles del accidente: exceso de velocidad y consecuencias fatales

El incidente se produjo durante la madrugada del 4 de octubre pasado, pero se hizo público en las últimas horas. Dos Santos Pereira conducía su automóvil acompañado de cuatro personas: tres mujeres y un hombre. De acuerdo con reportes de medios internacionales y la prensa brasileña, el vehículo circulaba a exceso de velocidad cuando “Valioso” perdió el control y terminó impactando violentamente contra un árbol. Las autoridades señalaron que el joven murió instantáneamente debido a la fuerza del choque.

Los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar del accidente y trasladaron a los otros ocupantes del vehículo al Hospital Regional Vicentina Goulart. donde permanecieron en observación.

La policía local continúa con la investigación para esclarecer las causas del accidente. Aunque la hipótesis principal apunta al exceso de velocidad y la pérdida de control del auto, las autoridades buscan determinar si existieron otros factores que contribuyeron al siniestro. Este trágico episodio se suma a una larga lista de accidentes viales que involucran a jóvenes y pone una vez más el foco sobre los riesgos asociados a la conducción irresponsable.

El fenómeno “Valioso”: ascenso y consolidación en plataformas digitales

'Valioso' acumulaba más de 1,3 millones de seguidores en TikTok y 441 mil en Instagram (@alexvalioso)

“Valioso” había logrado construir una sólida carrera como creador de contenido en redes sociales. A los 20 años era un referente de la comedia y el entretenimiento en TikTok, donde acumulaba 1,3 millones de seguidores. En Instagram, su comunidad alcanzaba los 441 mil usuarios, consolidándose entre los creadores jóvenes con mayor proyección en Brasil.

Su contenido se caracterizaba por el tono desenfadado y el humor cotidiano, lo que le permitió conectar con públicos de diferentes edades y regiones del país. Los videos de comedia y parodias eran los ejes centrales de su propuesta creativa, y su creciente base de seguidores evidenciaba la confianza que había logrado forjar en apenas unos años de trayectoria. La última publicación realizada en TikTok el pasado 29 de septiembre se convirtió, involuntariamente, en un espacio donde sus fans y colegas manifestaron el impacto de su partida.

El método cercano con el que interactuaba con su comunidad, sumado a una personalidad carismática y alegre, destacaba entre los atributos que mencionaban habitualmente quienes lo seguían. Todo esto logró que, aun después de su fallecimiento, su presencia digital continúe generando interacción y expresiones de cariño.

El adiós de los seguidores: mensajes, dolor y legado en redes sociales

La comunidad digital de Brasil expresa dolor y homenajea el legado de 'Valioso' en redes sociales (@alexvalioso)

La confirmación de la muerte de “Valioso” generó de inmediato una oleada de mensajes en redes sociales. Miles de seguidores recurrieron a sus cuentas, especialmente en TikTok, para expresar condolencias y compartir recuerdos sobre el creador de contenido. El espacio de comentarios en su última publicación recibió mensajes que reflejan el impacto de la tragedia: “Te queremos. Descansa en paz. Nunca te olvidaremos. Nos dejaste demasiado pronto”, escribieron numerosos usuarios.

Los mensajes no solo transmitían tristeza, sino también reconocimiento a la alegría que el joven compartió a través de sus videos. Para muchas personas, era más que un influencer: era un acompañante diario en el universo digital y un referente dentro de la juventud brasileña por su estilo espontáneo.

Al mismo tiempo, colegas del ámbito digital y otros creadores de contenido manifestaron públicamente su pesar y solidaridad con la familia del joven. La noticia fue compartida y comentada de forma masiva, convirtiendo el nombre de “Valioso” en tendencia y acentuando el vacío que deja su partida en la comunidad virtual.

Otras tragedias recientes en la comunidad de creadores brasileños

La muerte de Valioso se produjo en una semana especialmente dura para la comunidad digital brasileña. Apenas unos días antes, se conoció el fallecimiento del influencer Adair Mendes Dutra Junior, de 31 años, a causa de complicaciones derivadas de una cirugía estética. Según testimonios de amigos, una infección posterior al procedimiento resultó fatal.

En otro caso cercano, la creadora de contenido Luanna Raquel de Araújo Melo, de 29 años, perdió la vida en un accidente automovilístico junto a su prometido y un amigo, después de colisionar con dos camiones. Estos eventos ocurrieron con pocos días de diferencia y pusieron en evidencia la vulnerabilidad de quienes, a pesar de su popularidad y alcance, no escapan a las tragedias personales.

Con la muerte de “Valioso”, la comunidad virtual en Brasil despidió a uno de sus representantes más carismáticos, mientras familiares, amigos y seguidores esperan el esclarecimiento total de los hechos.