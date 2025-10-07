Virales

Thylane Blondeau fue considerada “la niña más bella del mundo” pero hoy, a los 26 años, recibe duros ataques por su imagen

La modelo francesa responde abiertamente a las críticas recurrentes sobre presuntas cirugías estéticas y denuncia el entorno de exigencias y juicios que enfrentan las figuras públicas en la industria de la moda y el espectáculo

Por Constanza Almirón

Thylane Blondeau, en el desfile
Thylane Blondeau, en el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París (Captura de video)

La modelo francesa Thylane Blondeau captó la atención durante el desfile de Miu Miu en la Semana de la Moda de París, celebrado en el Palais d’Iena .

Con un conjunto de lana marrón, camiseta blanca y botas, Blondeau, de 24 años, se colocó nuevamente en el centro del debate público al reiterar que nunca se sometió a cirugías estéticas, un pronunciamiento que renovó la discusión sobre la presión mediática y social que enfrentan las figuras públicas desde temprana edad, según informó Dailymail. La presencia de Blondeau en la pasarela se desarrolló entre flashes y miradas atentas.

Respuesta a rumores sobre cirugías estéticas

La aparición de Blondeau en el evento de Miu Miu no solo llamó la atención por su estilo, sino también por la contundente respuesta que ofreció a los persistentes rumores sobre su aspecto físico. En sus redes sociales, la modelo compartió capturas de comentarios donde se la cuestionaba sobre supuestos cambios en sus labios.

En una publicación en Instagram, Blondeau expresó su hartazgo ante este tipo de especulaciones: “Estoy cansada de estos comentarios. Sé que en esta generación la gente tiende a hacerse cosas muy pronto, pero yo nunca me he tocado nada”.

La modelo francesa niega haberse
La modelo francesa niega haberse sometido a cirugía y denuncia la presión mediática sobre su imagen (Instagram/ @thylaneblondeau)

La modelo explicó que las comparaciones y suposiciones sobre su rostro han persistido desde que tenía 10 años y añadió: “Solo porque use maquillaje o delineador de labios no significa que me haya hecho algo en los labios o en la cara. En algún momento hay que dejar de hacer eso”.

Estas afirmaciones, recogidas por el medio británico, reflejan la presión a la que la joven ha estado sometida durante años y su determinación de abordar públicamente el tema. Su postura ante las críticas evidencia una fortaleza constante frente a la atención mediática.

Trayectoria y fama desde la infancia

La trayectoria de Thylane Blondeau:
La trayectoria de Thylane Blondeau: de 'la niña más bella del mundo' a referente en la moda y la salud femenina

La carrera de Blondeau en la moda se inició a los tres años, tras ser descubierta por un agente de Jean Paul Gaultier en los Campos Elíseos. Su participación en la portada de Vogue Enfants la proyectó a la fama internacional y la hizo acreedora del apodo de “la niña más bella del mundo”, un título que marcó el inicio de una trayectoria rodeada de admiración y controversia.

Desde entonces, Blondeau trabajó para reconocidas casas de moda. Además, emprendió proyectos empresariales en el sector de la moda y la belleza y mantiene una presencia activa en el círculo social de celebridades y modelos de renombre. Su versatilidad le permitió consolidarse como empresaria y referente en la industria.

La presión social y mediática
La presión social y mediática sobre la imagen afecta a figuras públicas desde la infancia (@thylaneblondeau/Instagram)

A pesar de la imagen pública asociada a su nombre desde la infancia, Blondeau señaló en varias entrevistas su deseo de dejar atrás la etiqueta que marcó sus primeros años. En diálogo con The Telegraph en 2018, recordó: “Incluso hoy, la gente me dice: ‘eres la chica más guapa’, y yo respondo: ‘no, no lo soy, solo soy un ser humano, una adolescente’”.

Testimonio personal y salud femenina

Más allá de su recorrido en la moda, Blondeau utiliza su visibilidad para concienciar sobre temas de salud femenina a partir de sus experiencias personales. En 2021, reveló que debió someterse a varias cirugías derivadas de complicaciones por quistes.

Blondeau comparte su experiencia con
Blondeau comparte su experiencia con quistes ováricos y llama a priorizar la salud femenina (@thylaneblondeau/Instagram)

La modelo relató en Instagram que en 2020 fue operada de urgencia después de la explosión de un quiste en su abdomen. Tres meses más tarde, volvió a padecer dolor intenso, pero los médicos minimizaron inicialmente sus síntomas. Tras consultar distintos especialistas, se detectó un quiste de 5,6 centímetros que exigió una nueva intervención quirúrgica inmediata.

Blondeau remarcó la importancia de prestar atención a los signos del cuerpo y buscar atención médica: “De esta experiencia aprendí que cuando tu cuerpo duele, no debes dejarlo pasar y tienes que cuidarlo; hay que ver a diferentes médicos hasta que alguno encuentre el problema y lo solucione”, relató la modelo en declaraciones recogidas por Dailymail.

El testimonio de Thylane Blondeau
El testimonio de Thylane Blondeau impulsa el debate sobre salud, belleza y estigmas en la moda (@thylaneblondeau/Instagram)

La experiencia de Blondeau ratifica que molestias leves pueden ser indicio de afecciones más graves, un mensaje que desea transmitir a quienes se encuentran en situaciones similares. Su testimonio contribuye a visibilizar la importancia del diagnóstico temprano y el cuidado personal.

