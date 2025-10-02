K-pop Demon Hunters, más de 300 drones y un show que se volvió viral: así fue el impactante espectáculo nocturno que copó un parque en Corea

Show de drones de Kpop Demon Hunters en Seúl

La animación surcoreana K-pop Demon Hunters fusionó mitología, música y cultura pop, consolidándose como un fenómeno global que trascendió la pantalla y conquistó espacios físicos.

El universo de la franquicia se instaló en el centro de la cultura pop tras convertirse en la película animada original más vista en la historia de Netflix y expandirse con la apertura de una zona temática en Everland, el mayor parque de atracciones de Corea del Sur.

Para festejar este evento, miles de fans fueron testigos de una noche inolvidable. Con más de 300 drones, luces, música y actividades interactivas, este espectáculo transformó la experiencia en un show fuera de serie que hizo explotar las redes sociales y consolidó a la animación de Netflix como un verdadero ícono global del entretenimiento.

Una historia, un fenómeno: el éxito de K-pop Damon Hunters

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales

Esta producción, que combinó animación, música y mitología coreana, generó un impacto comercial y cultural que redefinió los límites del K-pop.

El éxito de K-pop Demon Hunters se respaldó en cifras récord. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans y producida por Sony Pictures, la cinta superó los 330 millones de reproducciones en Netflix, por encima de títulos como “El Juego del Calamar”.

K-pop Demon Hunters se convierte en la película animada original más vista en la historia de Netflix - (Netflix)

Este hito convirtió a la película en un referente del entretenimiento global y dio origen a una franquicia multimillonaria que abarcó merchandising y experiencias presenciales en parques temáticos.

Experiencia inmersiva en Everland

La zona temática de Everland, propiedad de Samsung C&T Resort Group, sumergió a los visitantes en el universo de las Huntr/X y los Saja Boys.

La película fusiona mitología coreana, música y cultura pop, redefiniendo el alcance global del K-pop - (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

De acuerdo con EFE desde Yongin, la ‘K-pop Demon Hunters Zone’ ofreció juegos inspirados en escenas de la película, zonas de fotografía ambientadas, talleres de maquillaje para simular demonios y la opción de disfrazarse como los protagonistas.

El restaurante del área se transformó en la “Snack Shop” de los Saja Boys, con menús especiales que incluyeron ramen, gimbap y la bebida característica “Soda Pop Ade”.

El éxito comercial de K-pop Demon Hunters impulsa merchandising y experiencias presenciales únicas - (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

Además, los visitantes pudieron adquirir hasta 38 productos exclusivos, desde llaveros y gorras de Derpy hasta sombreros tradicionales coreanos bordados y camisetas de las Huntr/X.

La dimensión musical fortaleció la conexión con el público. La banda sonora de la película obtuvo posiciones históricas en los rankings internacionales.

La franquicia surcoreana trasciende el streaming al instalarse en Everland, cautivar con su banda sonora en Billboard y fusionar tradición, modernidad y creatividad en una propuesta que marca tendencia mundial - (EFE/EPA/JEON HEON-KYUN)

El sencillo ‘Golden’, interpretado por HUNTR/X, lideró durante seis semanas el Billboard Hot 100 y superó los 100 millones de reproducciones semanales en todo el mundo.

Temas como ‘Soda Pop’ y ‘Your Idol’, de los Saja Boys, también alcanzaron el top 10, un hecho inédito para una producción animada.

La franquicia surcoreana expande su universo con una zona temática en el parque Everland de Corea del Sur - (Netflix)

Narrativa, mitología y futuro de la franquicia

La historia de K-pop Demon Hunters se distinguió por fusionar el folclore coreano y la cultura contemporánea. La trama siguió a Rumi, Zoey y Mira, integrantes de la banda HUNTR/X, quienes combatieron fuerzas demoníacas mediante la música y la danza.

Los Saja Boys, inspirados en recolectores de almas de la mitología local, encarnaron la dualidad entre tradición y modernidad. La película incluyó además referencias a la vida diaria surcoreana, como el ramen, las saunas públicas y la presión social, lo que reforzó su atractivo para varias generaciones.

La trama sigue a HUNTR/X y Saja Boys, personajes inspirados en el folclore y la vida cotidiana surcoreana - (Netflix)

El futuro apunta a una expansión mayor. Netflix evalúa convertir K-pop Demon Hunters en trilogía, aunque la plataforma no confirmó nuevos proyectos.

La directora Maggie Kang expresó a Variety su interés en explorar los orígenes de Zoey y Mira, cuyas historias apenas se esbozaron en la primera entrega. Este enfoque abre la puerta a nuevas narrativas y oportunidades comerciales, siguiendo la estrategia multiplataforma del fenómeno.

La banda sonora de K-pop Demon Hunters logra posiciones históricas en el Billboard Hot 100 - (Netflix)

El fenómeno de K-pop Demon Hunters puso de manifiesto la fuerza de la animación surcoreana y su capacidad para conectar con públicos de todo el mundo.

Su combinación única de mitología, cultura pop y música demostró que una historia local, contada con creatividad y autenticidad, puede conquistar pantallas, listas musicales y parques temáticos, marcando un antes y un después en la industria del entretenimiento.