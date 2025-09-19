Casi 15 metros, un récord Guinness y un festejo que corta el aliento: así fue la pirámide humana más alta jamás registrada

La hazaña destaca la valentía colectiva y el espíritu comunitario que caracteriza a la celebración de Dahi Handi en la India

Thane, ciudad ubicada en el estado indio de Maharashtra, fue el escenario de un suceso histórico el 16 de agosto. Un grupo local construyó la pirámide humana más alta registrada hasta el momento, con diez niveles. De este modo, alcanzó un récord mundial mientras se realizaba la festividad de Dahi Handi.

Guinness World Records confirmó que esta hazaña no solo superó la marca anterior, sino que situó la tradición india al centro de la atención internacional.

El equipo responsable, conformado por miembros de Kokan Nagar Govinda Pathak y Sanskruti Yuva Pratisthan Trust, logró elevar la estructura hasta los 14,73 metros (48 pies y 3,92 pulgadas), altura semejante a un edificio de tres plantas. Fue la primera vez que una pirámide humana alcanzó el décimo nivel, superando el récord de nueve niveles que, durante años, compartieron equipos de India y España.

Thane logra la pirámide humana más alta de la historia durante la festividad de Dahi Handi (Créditos: Guinness World Records)

La gesta tuvo lugar en la celebración de Dahi Handi, festividad hindú que conmemora el nacimiento de Krishna. En esta tradición, las comunidades se reúnen para formar pirámides humanas y alcanzar una vasija de barro suspendida a gran altura, normalmente con yogur, manteca u otros alimentos lácteos.

La festividad, enraizada profundamente en la cultura de Maharashtra, es un reflejo del trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia, y representa un emblema de la identidad local.

La formación de la pirámide exigió una coordinación precisa y medidas de seguridad excepcionales. Los participantes organizaron círculos compactos enlazando sus brazos para crear una base robusta, sobre la cual otros ascendieron formando los distintos niveles.

El récord mundial de pirámide humana alcanza diez niveles y 14,73 metros en India (Créditos: Guinness World Records)

Los cuatro últimos escalones de la estructura fueron sustentados por una sola persona en cada uno, lo que multiplicó el riesgo y el grado de dificultad. Solo el integrante situado en la cima, en el décimo nivel, utilizó casco y estuvo asegurado por una línea de seguridad conectada a una grúa. Al sostener el equilibrio unos segundos, el participante fue retirado sano y salvo cuando la pirámide comenzó a ceder, mientras la multitud celebraba el éxito.

El momento del festejo, según se logra ver en las imágenes, cortó el aliento de todos los presentes, ya que comenzaron a descender de forma abrupta.

Shri Pratap Sarnaik y Purvesh Parisha Pratap Sarnaik lideraron la organización del evento. Un representante del festival explicó a Guinness World Records: “Esta proeza extraordinaria simbolizó no solo una resistencia física y equilibrio incomparables, sino que también puso de manifiesto el espíritu de trabajo en equipo, la disciplina y la antigua tradición Govinda de Maharashtra”.

La hazaña fue confirmada por Guinness World Records y supera marcas previas de India y España (Créditos: Guinness World Records)

Además, remarcó que el desempeño de Kokan Nagar Govinda Pathak consolidó a Thane como epicentro de esta costumbre, y proyectó la festividad de Dahi Handi al ámbito internacional con la validación oficial del récord.

El impacto cultural del logro traspasa las fronteras de la India. La pirámide humana de diez niveles representa un testimonio de la valentía colectiva y la unidad, dentro de un ambiente cargado de energía y pasión comunitaria, según subrayó Guinness World Records en su cobertura.