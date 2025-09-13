Virales

Rompió un récord mundial al correr 100 metros hacia atrás con tacos altos en menos de 17 segundos

El español Christian Roberto López Rodríguez desafió los límites del deporte al establecer una nueva marca en una disciplina poco convencional

Por Celeste Sawczuk

Guardar
La hazaña exigió equilibrio, velocidad
La hazaña exigió equilibrio, velocidad y resistencia al dolor, bajo estrictas reglas de la competencia - (Guinness World Records)

Christian Roberto López Rodríguez, un entusiasta español de los desafíos más insólitos, batió un nuevo récord mundial al recorrer 100 metros hacia atrás con tacos altos en apenas 16,55 segundos. Esta marca no solo superó su propio registro anterior de 20,05 segundos, obtenido en una emisión del programa La Noche De Los Récords, sino que consolidó su reputación como uno de los nombres más prolíficos en el ámbito de los récords deportivos excepcionales.

El desafío exigió precisión, velocidad y una notable resistencia al dolor. Las reglas oficiales impusieron que los tacos debieran medir al menos 7 centímetros y contar con una punta de solo 1,5 centímetros de ancho.

Además, se prohibieron las plataformas, de manera que los competidores debieron confiar por completo en su equilibrio y fortaleza física, enfrentando el riesgo de ampollas, torceduras y esguinces de tobillo. La superficie elegida para la prueba fue asfalto, lo cual resultó especialmente desafiante debido a la estabilidad y la tracción limitadas que ofrecieron los tacos altos.

Para esta ocasión, López Rodríguez eligió tacos altos azules, combinados con medias del mismo color, pantalones cortos rojos y una camiseta de manga larga en tonos rosa y azul. La estética vistosa y singular acompañó a la destreza técnica que requirió la prueba. Al alinearse de espaldas a la línea de salida y esperar la señal, el ambiente se llenó de tensión y expectación.

Al iniciar la carrera, los presentes pudieron escuchar el característico y rítmico golpeteo de los tacones sobre el asfalto, un sonido inconfundible que acompañó toda la competencia.

El español recorre 100 metros
El español recorre 100 metros en 16,55 segundos usando tacones de 7 centímetros sobre asfalto (Guinness World Records)

Uno de los elementos más llamativos de esta hazaña fue la cámara sujeta al pecho del corredor, que ofreció una perspectiva única: la visión de sus pies maniobrando con destreza mientras retrocedía a toda velocidad. Este recurso visual permitió a los espectadores sentirse parte de la proeza, apreciando no solo la dificultad técnica sino también la concentración necesaria para evitar cualquier tropiezo.

Al cruzar la línea de meta, López Rodríguez experimentó un inmediato y visible alivio al retirarse los tacos, liberando los pies de la presión e incomodidad que supuso este tipo de calzado tras una exigente carrera. El gesto de descalzarse se convirtió en símbolo de triunfo y liberación, una imagen que quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron el desafío.

Este nuevo récord se sumó a una extensa lista de logros alcanzados a lo largo de la trayectoria de López Rodríguez, quien acumuló más de 80 títulos en disciplinas de lo más inusuales.

Entre sus marcas más reconocidas figuraron los 400 metros más rápidos en zuecos (1 minuto y 1,38 segundos), los 100 metros más rápidos con chanclas (12,10 segundos), la milla más rápida balanceando un taco de billar en el dedo (5 minutos y 52,30 segundos), los 100 metros más rápidos sobre un Space Hopper (29,91 segundos), los 100 metros más rápidos llevando un huevo en una cuchara en la boca (17,21 segundos) y los 50 metros hacia atrás más rápidos con aletas de natación (8,82 segundos).

Christian Roberto López Rodríguez demostró, una vez más, que la motivación y el afán de superarse pudieron encontrar terreno fértil en disciplinas tan inusuales como exigentes. En un universo donde los desafíos convencionales ya se exploraron hasta el límite, la creatividad y el espíritu competitivo abren camino.

El español logró inspirar a una nueva generación de buscadores de récords, demostrando que la determinación y la innovación llevan a conquistar metas realmente asombrosas, imponiéndose a la dificultad y logrando resultados fuera de lo común.

Temas Relacionados

Christian Roberto López RodríguezRécord mundialDesafíos poco convencionalesEspañaTacos altosViralesNewsroom BUE

Últimas Noticias

La reacción de una joven que olvidó desactivar la ubicación y fue acusada de infidelidad se volvió viral en TikTok

El video muestra cómo un descuido tecnológico la expuso ante su pareja y abrió un debate en redes sobre las diferencias de género en el juicio social

La reacción de una joven

La insólita confesión de una joven que se escondió en el ropero tras pelearse con su novio

Un simple enojo de pareja terminó en un relato que explotó en redes sociales, que ya suma miles de reacciones

La insólita confesión de una

De correr descalzo sobre bloques de juguete a marionetas miniatura: la historia del hombre que desafió los límites de Guinness

Entre vitrinas colmadas de rarezas y logros singulares, Molina muestra cómo su vida fue definida por la superación, el apego a los recuerdos y el deseo de ayudar, valores que inspiran a entusiastas del coleccionismo en todos los rincones del mundo

De correr descalzo sobre bloques

Un desconocido apareció en las fotos de su boda y lograron descubrir el misterio cuatro años después

Durante varios intentos fallidos por esclarecer la identidad del hombre en las imágenes, el entorno de la pareja se fue llenando de teorías y ocurrencias, hasta que la historia se descubrió en las redes sociales

Un desconocido apareció en las

Un bebé se volvió viral por su melena a los 5 meses y su madre asegura que no piensa cortarle el pelo

Noah, un pequeño de Oregón, se convirtió en furor en redes sociales por su abundante cabello negro, mientras su madre comparte videos virales y enfrenta la atención pública y digital que genera su hijo

Un bebé se volvió viral
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un chico de 19 años

Un chico de 19 años acusado por homicidio fue detenido en una cancha de fútbol de La Matanza

Cómo la presión tributaria bajó más de 4 puntos del PBI y liberó USD 33.000 millones para consumo e inversión

Otro gobernador criticó a Javier Milei tras el veto a la ley de los ATN: “Molesta la falta de respeto, el grito constante”

Murió una mujer de 80 años tras ser atropellada por un colectivo en Belgrano: el chofer sufrió una crisis nerviosa

Murió Máximo Parpagnoli, histórico fotógrafo del Teatro Colón

INFOBAE AMÉRICA
El emotivo homenaje al papa

El emotivo homenaje al papa Francisco durante un concierto en el Vaticano: miles de drones fueron desplegados para formar su rostro

Cómo tres monjas se escaparon del geriátrico y reabrieron su convento con ayuda de un cerrajero

Análisis científico resuelve el misterio de los metales en Cerdeña

Netanyahu afirmó que eliminar a los jefes terroristas de Hamas que viven en Qatar pondría fin a la guerra en Gaza

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

TELESHOW
El romántico gesto de Mauro

El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez: “Enamorarme todos los días”

La reflexión de Bárbara Lanata por el cumpleaños de Jorge: " No se conformen, no se queden quietos"

La escapada de Wanda Nara a Uruguay: asado, amigas y la oficialización de su vínculo con Martín Migueles

La increíble experiencia que relató Cande Molfese sobre una aparición: “Me pareció muy invasivo”

La China Suárez vibró con el triunfo del Galatasaray: el curioso elogio para Mauro Icardi y la foto con sus hijos