El insólito récord mundial: levantó 144 kg con un solo dedo

Liu Weiqiang estableció una nueva marca, consolidando así su lugar entre los grandes del strongman internacional

Por Faustino Cuomo

Liu Weiqiang estableció un nuevo récord mundial al levantar 144,72 kg con un solo dedo, reconocido por el Libro Guinness de los Récords (TikTok)

El "strongman" chino Liu Weiqiang estableció un nuevo récord mundial al levantar 144,72 kilogramos con un solo dedo, una hazaña oficialmente reconocida por el Libro Guinness de los Récords y reportada por Men’s Health. Este logro, realizado en febrero y validado posteriormente, lo sitúa entre los atletas de fuerza más destacados a nivel internacional.

El récord de Liu Weiqiang no solo impresiona por la cifra alcanzada, sino también por la diferencia respecto al registro anterior. El atleta, de 29 años, superó en más de 6 kilogramos la marca previa establecida por Egmond Molina, consolidando así su posición como referente en disciplinas extremas de levantamiento. El Libro Guinness de los Récords detalló el proceso y la dificultad del levantamiento, subrayando la magnitud del reto enfrentado por el deportista chino.

Los detalles detrás del gran récord de Liu Weiqiang

Para ejecutar el levantamiento, Weiqiang utilizó un mosquetón conectado a un poste con capacidad para seis discos: cuatro de 25 kilogramos y dos de 20 kilogramos. Con su dedo medio izquierdo rodeando el mosquetón, adoptó la postura convencional de peso muerto y elevó la carga desde el suelo, luchando por mantener el equilibrio hasta bloquear y controlar el peso antes de depositarlo nuevamente.

El Libro Guinness de los Récords precisó que la ejecución completa de la prueba requirió cerca de 10 segundos, un tiempo que refleja tanto la exigencia física como la concentración necesarias para completar el movimiento.

La hazaña requirió cerca de 10 segundos de esfuerzo y concentración extrema, según detalló el Libro Guinness de los Récords (Guiness World Records)

No es el primer récord para el atleta

La trayectoria de Liu Weiqiang en el ámbito de los récords Guinness es notable. Durante 2023, el strongman chino sumó ocho títulos del Libro Guinness de los Récords en diferentes disciplinas de fuerza. Entre sus logros más destacados figuran la dominada con mayor peso (109,2 kilogramos), el fondo con mayor carga (154,2 kilogramos) y el muscle-up con anillas más pesado en una sola repetición, donde levantó 44,2 kilogramos adicionales.

Estas marcas evidencian la versatilidad y el nivel de exigencia que caracteriza la carrera de Weiqiang, quien ha demostrado una capacidad excepcional para superar retos poco convencionales en el ámbito del fitness.

En declaraciones recogidas por Men’s Health, Weiqiang explicó que su incursión en el mundo de los récords no fue premeditada. “Simplemente, quería compartir mi proceso de entrenamiento en redes sociales”, afirmó el atleta, recordando sus inicios en una época en la que los recursos en línea y la orientación de otros aficionados eran limitados. Esta motivación inicial, basada en la voluntad de documentar y compartir su progreso, se transformó con el tiempo en una serie de logros que lo han situado en la cima del levantamiento de fuerza extrema.

El propio Weiqiang reconoció que, tras comenzar a trabajar, su tiempo dedicado al fitness se redujo y llegó a sentirse algo descuidado. No obstante, la consecución de estos récords le permitió reencontrar el disfrute y la satisfacción personal en la práctica deportiva, según relató a Men’s Health.

El récord de Liu Weiqiang le otorgó reconocimiento global y reafirmó su bienestar personal a través del fitness extremo (Guiness World Records)

Weiqiang y un récord que será difícil de superar

El contexto de la hazaña de Weiqiang adquiere mayor relevancia al compararla con otros referentes del mundo del strongman. Mientras figuras como Hafthor ‘Thor’ Bjornsson han alcanzado notoriedad por levantar 505 kilogramos en peso muerto convencional, la modalidad elegida por el joven chino —el levantamiento con un solo dedo— representa un desafío técnico y físico de una naturaleza completamente distinta, reservado para atletas con una preparación y resistencia excepcionales.

Tras una serie de logros que han redefinido los límites del fitness, Liu Weiqiang ha encontrado en la práctica deportiva una fuente de bienestar y equilibrio personal. No obstante, el logro de este impresionante récord también le ha dado un enorme grado de exposición a nivel mundial debido a su fuerza sobrenatural.

