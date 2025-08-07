Entretenimiento

Una influencer casi se rompe la espalda por hacer un reto viral

Una mamá influencer por poco termina con una fractura en la columna al intentar el “Nicki Minaj stiletto challenge” en TikTok

Virginia García

Virginia García

Mariana Vasiuc se lesionó la
Mariana Vasiuc se lesionó la espalda por intentar un reto viral de Tik Tok. (Instagram/Mariana Vasiuc)

La influencer Mariana Vasiuc, conocida por compartir contenidos sobre maternidad y estilo de vida, sufrió una lesión en la columna al sumarse al popular reto de TikTok inspirado en una pose de la rapera Nicki Minaj.

En un video publicado originalmente en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido aparece intentando replicar la icónica pose de Minaj en el video musical de High School (2013), donde la cantante equilibra su cuerpo en tacones altos junto a una piscina.

En este caso, sin embargo, la mujer se subió a una estructura improvisada que consistía en una lata de fórmula para bebé colocada encima de una cacerola, todo mientras usaba unos stilettos y trataba de sostenerse sobre la encimera de su cocina.

Al principio, alguien le ofrece apoyo sujetándola de la mano. Pero en cuanto la suelta para mantener el equilibrio por sí sola, la base cede y la cacerola se desliza, por lo que Mariana pierde el control, cayendo de espaldas desde la altura del mostrador.

Mariana Vasiuc relató que sufrió
Mariana Vasiuc relató que sufrió una lesión por realizar un reto viral. (Instagram/Mariana Vasiuc)

En una primera versión del video, Vasiuc confirmó que sufrió una fractura por compresión-flexión en la columna vertebral, una lesión que puede afectar severamente la movilidad.

Sin embargo, la influencer se tomó el incidente con humor. “¿Ironía? ¿Karma? ¿O simplemente la vida, que siempre pone a prueba nuestra fuerza en el momento más inesperado?”, escribió, agregando un emoji de risa.

El reto, bautizado por usuarios como el Nicki Minaj stiletto challenge, se ha viralizado en TikTok durante las últimas semanas. Consiste en lograr el equilibrio con tacones altos sobre objetos inusuales y precarios.

El “Nicki Minaj stiletto challenge”
El "Nicki Minaj stiletto challenge" consiste en mantener el equilibrio sobre objetos poco comunes con tacones. (Instagram/Mariana Vasiuc)

Entre los clips más populares se encuentra uno que supera los 61 millones de vistas, en el que una trabajadora de un salón de uñas se mantiene de pie sobre dos botellas de esmalte con stilettos dorados.

Otros usuarios han utilizado desde latas de Spam y pistas de autos de juguete, hasta tablas de surf en movimiento para intentar la arriesgada hazaña.

Aunque el reto comenzó como una recreación de una escena estética, con el paso de los días ha derivado en intentos cada vez más extremos por parte de creadores de contenido ansiosos por viralizarse. En este caso, la situación se salió de control.

Pese a la lesión, Vasiuc ha mantenido una actitud positiva. En una publicación posterior, aseguró estar siguiendo las indicaciones médicas al pie de la letra.

Mariana Vasiuc afirmó que se
Mariana Vasiuc afirmó que se encuentra bien tras su caída. (Instagram/Mariana Vasiuc)

Me desperté convertida en una persona popular. Más de 50 personas me mandaron mi propio reel desde diferentes publicaciones hoy”, comentó, aludiendo al alcance inesperado del video.

La influencer, quien recientemente dio a luz, agradeció el apoyo recibido por parte de sus seguidores y confirmó que se encuentra bien, aunque en reposo. “Estoy genial, siguiendo las indicaciones, y ahora viviendo en modo ‘estrella’”, concluyó.

El accidente de Mariana Vasiuc plantea preguntas sobre los límites de las tendencias en redes sociales y el precio físico que puede tener el contenido viral.

A medida que los retos se tornan más arriesgados, expertos advierten sobre la importancia de priorizar la seguridad, sobre todo cuando se trata de audiencias jóvenes e impresionables.

