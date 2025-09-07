Virales

Se niegan a darle azúcar para el café más caro del local y su queja se vuelve viral en TikTok

La negativa de un camarero a servir endulzante desató opiniones encontradas sobre la tradición y la libertad de elección

La publicación en TikTok generó un debate en torno a las costumbres españolas (@sirious18)

Un simple pedido de azúcar para el café en una cafetería recién inaugurada ha desatado un debate viral en España. Todo comenzó cuando un cliente, identificado en TikTok como @sirious18, relató su experiencia tras visitar un local conocido en su pueblo por ofrecer un producto de importación de alta calidad.

Al pedir el café más caro de la carta, con un precio entre cinco y seis euros, el cliente lo encontró demasiado amargo y solicitó un sobre de azúcar. La respuesta del camarero fue tajante: en ese establecimiento no se servía azúcar y la infusión debía tomarse sin añadidos.

Ante la negativa, el cliente pidió la cuaderno de quejas y defendió su postura en un video publicado en TikTok. “Por muy bueno que sea el café, pues si me gusta con azúcar porque no me gusta el amargor, pues habrá que echarle azúcar”, manifestó.

Además, el usuario concluyó su intervención con una frase que generó controversia: “Cuanto más azúcar mejor, más rico sabe”.


Un cliente insatisfecho llevó el debate a TikTok, defendiendo su derecho a endulzar el café y generando miles de comentarios encontrados (Imagen Ilustrativa de Infobae)

La publicación se viralizó rápidamente, convirtiéndose en el centro de un debate sobre las costumbres españolas y las preferencias en torno al café. Los comentarios en la red social reflejaron una amplia gama de opiniones, desde quienes defienden la pureza del café hasta quienes priorizan la libertad individual a la hora de consumirlo.

Entre las voces más estrictas, un usuario adoptó una postura radical al afirmar: “Entonces discúlpame pero no te gusta el café, te gusta el toque agrio del azúcar al mezclarse con el café. Es como los que dicen que les gusta el café, pero que se tienen que poner un poco de leche... Todo lo que sea disfrazar el sabor original, es que no te gusta ese sabor”.

Uno de los comentarios más representativos señaló: “Al café realmente no se le echa azúcar, otra cosa es como le guste a cada uno porque aquí en España nos acostumbraron así y el paladar está hecho a eso pero la realidad es que no lleva”.

También se hicieron oír quienes defendieron la libertad de elección y criticaron la tendencia a imponer normas sobre cómo debe tomarse el café. Un usuario resumió este sentir con la frase: “Qué manía con decir a los demás cómo se bebe o come algo. Yo no echo azúcar pero cada uno que lo tome como quiera. Es como el punto de la carne”.

