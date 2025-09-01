La boda de la hija de un bombero caído en el 11-S que fue escoltada al altar: recuerdos, solidaridad y un tributo inesperado

La emotiva escolta de bomberos marcó la boda de Kristin Marino en Nueva York, rindiendo homenaje a su padre caído en el 11-S

Ni la ciudad de Nueva York con todo su bullicio logró eclipsar la fuerza simbólica de una formación solemne de bomberos uniformados, alineados frente al icónico Plaza Hotel, rindiendo tributo silencioso a una familia marcada por el sacrificio y la memoria.

Fue así como Kristin Marino vivió el inicio de su boda: sostenida por el recuerdo de su padre, el bombero Kenneth Marino, uno de los héroes que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001, y acompañada por los compañeros que hoy encarnan el espíritu inquebrantable de hermandad del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Lo que debía ser solo un día de alegría, se transformó en una de esas historias capaces de unir lágrimas y sonrisas, demostrando que el legado de los caídos sigue vivo en los gestos y el corazón de quienes permanecen.

El encuentro frente al Plaza Hotel

La imagen de Kristin saliendo del hotel, rodeada por bomberos y camiones rojos, abrió una jornada cargada de emoción y solidaridad. Hija de Kenneth Marino, uno de los bomberos caídos en los atentados de 2001, Kristin recibió un homenaje inesperado cuando los compañeros de su padre la escoltaron hasta el altar. Este gesto, relatado por Daily Mail, se convirtió en un tributo a la hermandad que caracteriza al FDNY.

(@kristinscnacky/Instagram)

La emoción envolvió a toda la familia Marino. Kristin, su madre Katrina y su hermano menor Tyler no lograron contener las lágrimas ante la escena. Katrina explicó a Daily Mail que intentaron permanecer serenos, pero la emoción fue más fuerte. “Todos deseábamos y sabíamos que él debía haber estado con nosotros, pero fue muy especial tener a sus ‘hermanos’ allí”, recapituló la madre de la novia. Tyler, a su vez, se mostró visiblemente conmovido durante el tributo.

Recuerdo familiar y legado de Kenneth Marino

El tributo del FDNY a la familia Marino unió memoria, gratitud y hermandad en una ceremonia cargada de simbolismo (@kristinscbacky/Instagram)

Después del emotivo encuentro, los bomberos de Rescue Co. 1 trasladaron a los Marino en sus camiones hasta el 620 Loft & Garden, en el Rockefeller Center, donde se realizó la ceremonia. Antes de partir, la familia aprovechó para tomarse fotografías dentro del camión, repitiendo un gesto que Kenneth había compartido con sus hijos aquel 11 de septiembre, al subirlos a un vehículo similar antes de acudir a la emergencia en el World Trade Center.

Según recogió Daily Mail, Kristin recordó que, ese día, su padre le susurró: “Si te portas bien, cuando vuelva a casa te traeré un premio”. Semanas después, Katrina encontró los regalos: una muñeca Dorothy para Kristin, un Espantapájaros para Tyler y un adorno navideño de bombero para ella.

Kenneth Marino inició su carrera como bombero voluntario a los dieciocho años y dedicó más de dos décadas al servicio (@Kristinscnacky/Instagram)

Kenneth Marino sirvió más de 20 años como bombero, tras comenzar como voluntario a los 18 años. Su entrega y valentía quedaron grabadas en la memoria de sus compañeros y familiares, especialmente por su actitud durante los atentados del 11-S. Kristin afirmó que, en pleno caos de las torres, su padre decidió ayudar a un hombre con un infarto y no quiso dejarlo solo: “Todos le decían: ‘Ven, tenemos algo más grande que hacer’. Pero él respondía: ‘Sí, pero necesito ayudarlo’”, relató.

Una ceremonia llena de simbolismo

La boda, a la que asistieron cerca de cien familiares y amigos, se distinguió por la intimidad y los detalles personalizados. Kristin llegó al altar acompañada por su abuelo, el padre de Kenneth, mientras sonaba “Blue Moon”, una canción compuesta por su esposo, el músico Noah Schnacky, como obsequio de compromiso.

Kristin Marino contrajo matrimonio con el músico Noah Schnacky (@kristinscnacky/Instagram)

La pareja, que se conoció en 2020, anunció su compromiso el Día de San Valentín de 2025 tras una propuesta frente al castillo de Cenicienta en Walt Disney World. Durante la recepción, Schnacky interpretó una canción escrita para Kristin, “I’m Not Going Anywhere”, creando un ambiente único y afectuoso.

Kristin Marino entró a la ceremonia de su boda acompañada por su abuelo, el padre de Kenneth Marino (@Kristinscnacky/Instagram)

Al cerrar la jornada, Kristin expresó un profundo agradecimiento al FDNY por el homenaje y el apoyo recibido: “Estoy muy agradecida a los bomberos del FDNY por hacer que el día de mi boda fuera tan significativo e inolvidable”, declaró a Daily Mail.

La presencia de los compañeros de su padre representó, para ella, la mejor prueba de que la memoria y el espíritu de Kenneth Marino continúan vivos en la hermandad de los bomberos de Nueva York.