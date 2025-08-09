El auge del lunfardo digital: las 10 palabras favoritas de los jóvenes argentinos

El lunfardo digital fusiona inglés y español en la jerga de los jóvenes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frases como “Te dije que ese Chad te iba a ghostear. Estaban todas las red flags, amiga”, ilustran cómo se mezclan el inglés y el español en las conversaciones juveniles en Argentina, tanto en la calle como en redes sociales. Un reciente estudio de Preply, una plataforma ucraniana global de aprendizaje de idiomas en línea, identificó las diez palabras y expresiones más empleadas por centennials en el país, mostrando cómo la cultura digital y el inglés moldean el llamado lunfardo digital, que domina la comunicación cotidiana entre jóvenes.

El informe, que se basó en búsquedas de Google de los últimos doce meses, traza un mapa sobre la evolución del lenguaje en la era de internet y atribuye un significado puntual a cada término incluido.

El fenómeno del lunfardo digital y el impacto del spanglish

El objetivo principal del estudio de Preply fue detectar y explicar las expresiones más utilizadas en las plataformas digitales argentinas, observando cómo el inglés se fusiona con el español para generar una jerga propia de la generación digital. Este fenómeno, conocido como lunfardo digital, se caracteriza por la mezcla de palabras castellanizadas y el spanglish, un código que se consolidó como algo habitual entre adolescentes y jóvenes adultos.

El lunfardo digital surge como consecuencia de la globalización y la expansión de internet, reflejando la adaptación constante del idioma a nuevas formas de comunicación. Según el informe de Preply, se trata de una construcción lingüística que toma elementos del lunfardo tradicional argentino y los combina con términos anglosajones, generando un código compartido por quienes participan en la cultura digital.

El informe se basa en búsquedas de Google para identificar tendencias lingüísticas emergentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yolanda Del Peso, experta en idiomas de Preply, resalta la importancia de esta jerga en la vida cotidiana de los jóvenes: “La jerga digital es una construcción que combina una variación de lengua española, como el lunfardo en Argentina, con el uso masivo del inglés”, explicó en declaraciones recogidas por la plataforma.

Además, señaló: “Aprender un idioma significa algo más que memorizar reglas gramaticales. Se trata de entender cómo conecta a la gente, especialmente en un mundo digital en el que la jerga, los emojis y los memes determinan la forma de expresarse, por lo que es clave incorporarlo amigablemente a nuestro lenguaje cotidiano”.

El lunfardo tradicional nació de la convivencia de inmigrantes europeos y la mezcla de dialectos en Argentina, integrando palabras deformadas de varios orígenes (italiano, catalán, gallego y lenguas originarias). Hoy, la cultura digital genera un fenómeno similar, en el que la interacción constante en internet y la exposición a contenidos globales impulsan la aparición de nuevas jergas entre los jóvenes.

La cultura digital y el spanglish impulsan la creación de un lenguaje propio entre adolescente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta transformación del lenguaje suele generar obstáculos de comprensión para quienes no forman parte de la generación digital. Extranjeros que aprendieron español tradicional, padres y docentes a menudo encuentran dificultades para entender estas expresiones, acentuando la brecha generacional. No obstante, el estudio destaca que acercarse a este nuevo lenguaje puede resultar más sencillo de lo esperado.

Metodología y top 10 de términos digitales

La investigación se efectuó mediante el análisis de términos más usados por los jóvenes argentinos en el último año, tomando como base las búsquedas mensuales en Google y la evolución interanual de cada palabra. Esto permitió detectar tanto las expresiones más frecuentes como aquellas que presentan el mayor crecimiento en popularidad.

Estas son las diez palabras o expresiones más utilizadas en Argentina, según Preply, junto con su significado y un ejemplo:

El lunfardo digital redefine la identidad cultural y la comunicación cotidiana de los jóvenes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

POV: acumula 82.900 búsquedas mensuales. Sigla de “point of view” (punto de vista), se emplea para narrar historias o anécdotas desde la perspectiva personal e invita a ponerse en el lugar del hablante. Muy habitual en la red social X. Ejemplo: “Mi pov fue muy gracioso en ese momento”. Random: suma 59.900 búsquedas. Se refiere a algo aleatorio, sin sentido o poco definido. En lugar de “una persona cualquiera”, los jóvenes dicen “un random”. Ejemplo: “jajaja eso fue muy random”. Literal: con 59.070 búsquedas mensuales. Sirve para reforzar la exactitud de lo relatado, señalando que algo ocurrió tal como se cuenta, sin exageraciones. Ejemplo: “Comí un montón, literal”. Aesthetic: totaliza 52.810 búsquedas. Alude a un estilo visual agradable, definido tanto por tendencias digitales como por gustos individuales. Ejemplo: “¿Tomamos en un café aesthetic?” Red Flag: presenta 28.950 búsquedas. Inspirada en las banderas de advertencia de las playas, identifica señales de alarma o aspectos negativos de una situación o persona. Ejemplo: “Me dijo eso y automáticamente pensé que era una red flag”. Coquette: registra 16.040 búsquedas. Define una estética asociada a colores claros, en especial el rosa. Ejemplo: “Me compré una remera muy coquette”. Ghosting (ghostear): logra 10.380 búsquedas mensuales. Hace alusión a desaparecer abruptamente y cortar la comunicación sin explicación, sobre todo en relaciones interpersonales. Ejemplo: “Creo que ella me ghosteó”. Vibes: suma 8.110 búsquedas. Hace referencia a las sensaciones o “vibraciones” que transmite una persona, ambiente o situación, sean positivas o negativas. Ejemplo: “¿No da re vibes a verano este clima?” GRWM: reúne 3.950 búsquedas. Acronimia de “get ready with me” (prepárate conmigo), utilizada para publicaciones en las que influencers comparten rutinas de preparación. Ejemplo: “Grwm para mi primer día en la facultad”. Chad: llega a 3.210 búsquedas. Alude a un hombre que representa una masculinidad fuerte y carismática, considerado un “macho alfa” en la jerga juvenil. Ejemplo: “Ese tipo es un chad”.

El lunfardo digital, según describe Preply, redefine las formas de comunicación entre los jóvenes en Argentina y señala la transformación constante de la identidad cultural. En este universo lingüístico, los nuevos términos muestran cómo éxito y popularidad adoptan significados propios en la era digital.