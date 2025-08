Aprendió lenguaje de señas en secreto para sorprender a los suegros en su boda y el emotivo video se hizo viral

El novio pasó meses aprendiendo en secreto lenguaje de señas para firmar sus votos matrimoniales, sorprendiendo a los padres sordos de la novia

La boda de Zachary y Hallie Swain, celebrada en StoneWood Farms en Tuscaloosa, Alabama, se convirtió en un ejemplo de inclusión y amor, gracias a un gesto cuidadosamente planeado por el novio. Durante meses previos al enlace, Zachary Swain estudió en secreto el lenguaje de señas americano (ASL) con el propósito de hacer partícipes a los padres sordos de Hallie, Paul y Gina Kulick, en uno de los momentos más significativos de la ceremonia: los votos matrimoniales.

La preparación de Zachary fue rigurosa y discreta. Contó con la colaboración del hermano de Hallie, quien lo ayudó a resolver dudas mientras practicaba los votos. Además, Zachary asistió al Centro de Acción para Sordos de Dallas para asegurarse de aprender correctamente el idioma y poder comunicar de forma genuina sus sentimientos durante la boda.

Según explicó a People, aprender ASL fue una decisión que trascendió la comunicación puntual con sus suegros; era también una forma de garantizar que la familia que estaba por formar pudiera crecer conectada, comprendida e inclusiva. El esfuerzo y la dedicación invertidos en la preparación marcaron la diferencia en el desarrollo de la ceremonia.

“Aprender lenguaje de señas fue importante, no solo para poder comunicarme con Paul y Gina, sino para que nuestra futura familia pudiera crecer conectada, inclusiva y comprendida. Es un momento que llevaré conmigo para siempre“ expresó Zachary.

El impacto de este gesto fue inmediato y profundo durante la boda. Para Paul y Gina Kulick, el inicio de los votos nupciales fue una sorpresa: Zachary comenzó a signar el texto en ASL, permitiéndoles comprender y vivir el momento en primera persona. La emoción fue evidente; la inclusión sincera de los padres de la novia no solo fortaleció los lazos familiares, sino que demostró un respeto genuino hacia sus realidades y necesidades. Hallie, quien ya conocía el plan de su futuro esposo, no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al ver la entrega y el cariño con que Zachary signaba cada palabra.

“Cada palabra parecía salirle del corazón. No era solo romántico, era personal e intencional”, compartió Hallie en diálogo con People. “Lo que lo hizo aún más especial fue que mis padres no tenían ni idea. Fue un fiel reflejo no solo de su amor por mí, sino también de su respeto y conexión con mi familia. Ese momento capturó con precisión quién es Zach y me recordó por qué lo elegí y por qué lo seguiré eligiendo el resto de mi vida”.

El apoyo familiar se volvió aún más palpable después de la ceremonia. Tras finalizar los votos, Zachary entregó a Paul y Gina su certificado de ASL, haciendo del momento un símbolo de unión profunda y de futuro compartido. Los tres compartieron abrazos y hasta se animaron a cantar juntos, consolidando la sensación de aceptación e integración.

El emotivo gesto de inclusión se volvió viral en redes sociales, con millones de visualizaciones y reacciones positivas

La repercusión de este acto trascendió rápidamente el círculo íntimo. El camarógrafo Rylee Rohner, de Films by Ry, captó los momentos más espontáneos y significativos, y compartió fragmentos en Instagram y TikTok. El video subido a TikTok por la cuenta (@films.by.ry) rápidamente se hizo viral en las redes sociales acumulando más de 18 millones de visualizaciones, 4 millones de “me gusta” y 9300 comentarios, en su mayoría, festejando el gesto emotivo del novio hacia sus suegros.

Rohner, con amplia experiencia en bodas, confesó no haber presenciado nunca un episodio similar y relató cómo lo conmovió ver la reacción de los padres de Hallie. Considera que este tipo de historias atemporales, basadas en la inclusión y la empatía, son las que espera encontrar y preservar siempre en su trabajo. Según él, el momento se convirtió en un recordatorio del poder transformador que tienen el amor, la intencionalidad y el deseo de crear un legado de verdadera conexión familiar y social.