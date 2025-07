Habló la fanática de Coldplay que grabó el video viral en el que aparecen Andy Byron y Kristin Cabot en plena infidelidad: “No sabía quiénes eran”

Andy Byron fue visto en actitud romántica con su jefa de recursos humanos | Créditos: Tik Tok/ @instaaagrace

El video grabado por Grace Springer durante un recital de Coldplay en Boston convirtió a dos directivos de la empresa tecnológica Astronomer en el centro de una controversia viral sobre privacidad y relaciones laborales.

Springer, fan de Coldplay y asistente al concierto en el Gillette Stadium de Boston, registró de manera inesperada uno de los momentos más comentados de la gira “Music Of The Spheres”. La escena, en la que Andy Byron, CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, directora de personal de la compañía, aparecen en una improvisada “kiss cam”, se difundió en la cuenta de TikTok de Springer y superó los 49 millones de visualizaciones. La repercusión fue inmediata y desencadenó una avalancha de comentarios, especulaciones y debates sobre los límites de la exposición pública en la era digital.

Grace Springer, la autora del video, explicó que no compartió el video con mala intención y que no tenía idea del revuelo que causaría esta publicación

En diálogo con The US Sun, Springer afirmó no haber anticipado el alcance de su publicación. “No tenía ni idea de quién era la pareja. Simplemente pensé que capté una reacción interesante a la cámara y decidí publicarla”, explicó. Sobre la viralización, admitió sentirse abrumada: “Una parte de mí se siente mal por poner patas arriba la vida de estas personas, pero, si juegas juegos estúpidos... ganas premios estúpidos”. Sus palabras dejaron entrever una combinación de culpa y resignación ante la magnitud del fenómeno digital, y subrayaron cómo un momento fortuito puede derivar en repercusiones imprevisibles.

El CEO de Astronomer y su directora de personal, en el centro de la polémica tras la difusión del video en Boston (Capturas: LinkedIn)

El episodio central ocurrió cuando Chris Martin, líder de la banda británica, activó la tradicional “kiss cam”, recurso habitual en eventos deportivos, pero inusual en recitales de Coldplay. La cámara enfocó a Byron y Cabot, quienes sorprendidos, optaron por cubrirse el rostro y separarse ante miles de asistentes y millones de espectadores en redes. Martin bromeó desde el escenario: “O tienen una aventura, o simplemente son muy tímidos”, generando más incertidumbre y alimentando la discusión tanto en la arena como en el entorno digital.

Chris Martin se sorprendió cuando vio la escena en la "kiss cam" (Reuters)

La reacción en redes sociales fue fulminante. El fragmento protagonizado por Byron y Cabot generó preocupación por la privacidad y posibles conflictos éticos, dado que ambos ocupan puestos directivos en la misma empresa. Esto incentivó el debate público acerca de las relaciones internas en organizaciones y los límites que impone la sobreexposición digital. La falta de declaraciones oficiales tanto de Byron, Cabot como de Astronomer propició más incógnitas, mientras sus perfiles personales experimentaron un aumento abrupto de búsquedas y comentarios que añadieron presión e incomodidad.

La grabación de Grace Springer supera los 49 millones de visualizaciones y genera debate sobre privacidad digital (Captura de pantalla/TikTok)

El video reactivó la reflexión colectiva sobre los límites entre la vida privada y la exposición pública. En línea, proliferaron memes y opiniones que oscilaban entre la sátira y la crítica, destacando la necesidad de discutir la responsabilidad que implica compartir imágenes ajenas y la protección de la privacidad. El caso también puso sobre la mesa los desafíos éticos y reputacionales que enfrentan las empresas cuando sus líderes se ven involucrados en situaciones de alta visibilidad digital.

El momento en el que Andy Byron y Kristin Cabot fueron captados por la kiss cam en el concierto de Coldplay rápidamente se volvió viral (Captura de video)

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre la naturaleza de la relación entre Byron y Cabot, ni comentarios públicos de la compañía Astronomer. La situación evidencia el poder de las redes sociales para transformar un momento cotidiano en objeto de debate internacional y revela las tensiones actuales sobre privacidad y límites en el mundo laboral.

A su pesar, Grace Springer se convirtió en protagonista involuntaria de una polémica que ilustra los dilemas éticos de la era digital y el alcance insospechado que puede tener un video aparentemente trivial grabado entre miles de personas.