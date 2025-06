Un chofer de colectivos se despidió tras 30 años de trabajo y su última vuelta conmovió a todo Rosario

El momento en que Jorge comprende que no era un día más en su rutina de 30 años - (Vía Tiktok @kkiaru)

En Rosario, Jorge completó su último recorrido como chofer del Expreso Andino y se despidió de su trabajo después de 30 años de servicio. Lo que parecía una jornada habitual terminó siendo una celebración organizada en secreto por sus seis hijos.

En cada parada, se subieron familiares, amigos y pasajeros habituales para saludarlo con abrazos, carteles y regalos. El momento fue registrado en video por su familia, compartido en redes sociales y rápidamente se volvió viral.

La escena generó miles de interacciones. El video, que cuenta con casi 300 mil likes y más de un millón de visualizaciones, provocó una avalancha de mensajes cargados de afecto. Muchos usuarios reconocieron a Jorge y compartieron sus experiencias personales con él, lo que potenció aún más la visibilidad de la historia.

“Ese hombre me llevaba siempre. Una vez me subí llorando y se preocupó por mí”, escribió una usuaria. Otra joven recordó: “Siempre me dejaba un poco más cerca de mi casa para que no camine sola de noche”. También hubo quienes destacaron su presencia en sus rutinas cotidianas: “Me llevó toda la secundaria. Un grande”. En tono de humor, alguien comentó: “Leo los comentarios y parece que llevó a media Argentina”.

Familiares, amigos y vecinos celebraron juntos la carrera ejemplar de Jorge

Otros aprovecharon para agradecer su trato y responsabilidad. “Mi papá fue su compañero, le manda un abrazo enorme”, escribió alguien. Una docente comentó que Jorge la esperaba cuando salía corriendo de la escuela. La empatía con la que se manejaba dejó huella en varias generaciones de pasajeros.

Según medios locales, Jorge inició su carrera como colectivero en la línea 107, cuando aún se usaban boletos de papel y se entregaba vuelto. A lo largo de los años fue testigo de los cambios en el sistema de transporte: la llegada de las tarjetas magnéticas, los nuevos sistemas y unidades, y una transformación total en la dinámica del servicio.

Además, comentó que si bien se jubila, no piensa abandonar del todo el volante. Tiene camionetas preparadas para hacer repartos y planea seguir trabajando de forma independiente. También celebra una etapa familiar especial: recientemente fue abuelo por tercera vez y espera la llegada de dos nietos más.

El video de su despedida no solo emocionó a Rosario. Los comentarios llegaron desde distintos puntos del país y hasta del exterior. Un usuario resumió el sentimiento colectivo: “No sé quién es, pero estoy llorando. Qué hermoso reconocimiento”.