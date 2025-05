El insólito malentendido sobre el nuevo Papa que desató risas en las redes sociales

Una confusión sobre el Papa León XIV entre madre e hija se volvió viral en X, desatando risas y comentarios por su humor involuntario (AP Photo/Andrew Medichini)

Una conversación cotidiana entre madre e hija se transformó en uno de los contenidos más comentados en las redes sociales, por una confusión que despertó risas.

Todo comenzó con una simple pregunta sobre la elección del nuevo Papa, León XIV, y una respuesta que nada tenía que ver con el Vaticano. En ese sentido, el malentendido desató una ola de reacciones y comentarios en X, donde los usuarios celebraron el humor involuntario de la situación.

La protagonista de la historia es una usuaria cuya identidad no fue detallada, pero cuya conversación fue compartida por la cuenta de X @H7MILTON.

En el mensaje, la joven le consultó a su madre por WhatsApp: “¿Hay papa?”, en referencia al nuevo Pontífice. La respuesta fue inmediata y completamente literal: “Compré ayer”. El intercambio, breve pero efectivo, se convirtió rápidamente en contenido viral.

La publicación superó los 250 mil “me gusta”, reunió alrededor de 13 mil retuits y acumuló más de 500 comentarios, reflejando el nivel de interacción que generó entre los usuarios.

El intercambio entre una madre y su hija sobre el Papa que se viralizó (X: @H7MILT0N)

En pocas horas, la captura del chat circuló ampliamente, alimentando el humor por el doble sentido de la palabra “papa”, utilizada tanto para el alimento como para referirse al líder de la Iglesia Católica.

El fenómeno no se limitó a la publicación original. Numerosos usuarios comentaron experiencias similares, sumándose al tono humorístico del posteo.

Una usuaria relató: “Ayer mi marido me preguntó lo mismo y yo le contesté ‘qué se yo, fíjate en el canasto’”, lo que también provocó múltiples reacciones. Otros comentarios destacados incluyeron frases como “Completamente out of context”, “No veo fallas en su lógica” y “Y la verdad que la banco”.

Mientras tanto, el nombramiento de León XIV como nuevo Pontífice también generó un aluvión de memes y publicaciones cómicas que circularon en paralelo, reforzando el contexto en el que se difundió esta conversación.