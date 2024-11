Le dijo a su mamá a través de una billetera virtual que estaba embarazada y el creativo anuncio se difundió en las redes

Le dijo a su mamá que estaba embarazada a través de un alias bancario y el video fue furor en las redes

Agustina, una joven estudiante de Licenciatura en Nutrición, que vive en Adrogué, revolucionó las redes sociales con un video que conmovió a la comunidad de TikTok. A través de su cuenta, @inclusivanutricion, compartió el momento en que le anunció a su madre que sería abuela, a través de un recurso tan inesperado como original: el alias de una billetera digital.

El video, titulado “POV: Mamá se entera que va a ser abuela por un alias de MP”, acumuló más de 3 millones de reproducciones y 335 mil likes en TikTok, y se replicó en otras plataformas. En la descripción, la creadora de contenido escribió: “El momento más emocionante de mi vida: contarle a mamá que va a ser abuela”.

La revelación a través de un alias

La sorpresa comenzó cuando Agustina le pidió a Silvana, su mamá, que realizara una transferencia al alias “VAS.SER.ABUELA”. Al principio, su familiar no entendió el mensaje y, entre risas, comentó: “Decime por qué así aprendo, no me trates como vieja”. Insistiendo, su hija le pidió que leyera varias veces el alias. Cuando finalmente captó el significado, la futura abuela rompió en gritos de alegría, abrazando a su hija entre lágrimas.

La pareja de la tiktoker, testigo del momento, grabó la emotiva escena. Este anuncio no solo se trató de un momento familiar especial, sino que también dejó a miles de usuarios emocionados. Entre los comentarios más destacados, uno mencionó: “Alias: me.hicieron.llorar”; mientras otro agregó a modo de humor: “Lo terminó de entender y el pibe ya iba a salita de 3″. Y el más esperado fue el de la mujer sorprendida, Silvana comentó: “No sé como pero sigo viva, gracias a todos”.

La historia detrás del ingenioso método que conmovió a millones de personas

El impacto del video y el origen de la idea

En diálogo exclusivo con Infobae, la joven de Adrogué explicó que la idea de usar un alias surgió mucho antes de estar embarazada: “Siempre quise anunciarlo de una manera diferente. Un día se me ocurrió lo del alias porque son palabras que no suelen tener sentido juntas”. Lo describió como “espontáneo”, apenas se le ocurrió la frase se la mandó a su novio por mensaje de voz.

Según contó la futura nutricionista, la escena se desarrolló exactamente como ella había imaginado: “Yo no quería que mi mamá entendiera el mensaje de inmediato. Mi idea era que lo procesara lentamente, para que la sorpresa fuera aún mayor. Además, mencionó que aunque no planearon el embarazo para este momento, la llegada del bebé fue recibida con inmensa alegría: “No lo esperábamos ahora, pero siempre soñamos con ser padres jóvenes. Los viajes que planeábamos serán con nuestro hijito o hijita”.

Reflexión sobre la viralización y el poder de la empatía

Sobre la repercusión del video, Agustina describió esta experiencia como “superadora” y confesó estar sorprendida: “Yo sentía que el video era especial. Lo mostré primero a amigos y familiares, y todos lloraban. Eso me animó a publicarlo, pero jamás pensé que llegaría a tantas personas. Lo que más me impactó fueron los comentarios como ‘me hicieron llorar y no las conozco’. Eso demuestra cómo las emociones pueden trascender las pantallas y conectar a las personas”.