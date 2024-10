Revela cómo casi pierde una materia en la universidad por ir al velatorio de su abuela y las reacciones no se hicieron esperar

El video generó indignación en las redes sociales (TikTok: @littlau_)

En un relato que ha captado la atención de muchos en redes sociales, una estudiante universitaria de Madrid compartió su experiencia sobre cómo casi pierde una materia debido a su asistencia al velatorio de su abuela. La joven, identificada en TikTok como @Littlau_, explicó que el incidente ocurrió hace dos años mientras cursaba el segundo año de su carrera, aunque la asignatura en cuestión pertenecía al primer año y la estaba recuperando.

La estudiante detalló que una de las condiciones esenciales para aprobar la materia era no faltar a más de tres clases. Al enterarse del fallecimiento de su abuela y la necesidad de viajar a Cantabria, envió correos electrónicos a sus profesores para informarles de su ausencia durante toda la semana. Todos respondieron comprensivamente, excepto una profesora, de quien no recibió respuesta alguna, a pesar de ser la que más esperaba.

Ante la falta de respuesta, la joven decidió hablar personalmente con la profesora para explicarle la situación. La devolución que recibió fue sorprendente: “¿Qué quieres que haga si se ha muerto tu abuela?”. Días después, descubrió que sus faltas habían sido calificadas como “no justificadas”, lo que la llevó a buscar soluciones para que se reconociera su situación.

La joven decidió compartir su experiencia en un hilo de X y también se dirigió a la dirección de la universidad para exponer su caso. Finalmente, logró que las faltas fueran justificadas y aprobó la asignatura con un seis. Sin embargo, lo que más le impactó fue la insensibilidad con la que fue tratada por la profesora. “Lo fuerte de todo este tema, la insensibilidad con la que tuvo que decirme eso en mi cara”, comentó en su video de TikTok.

Este relato ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo a la estudiante y su sorpresa ante la actitud de la profesora. La historia también ha abierto un debate sobre la empatía y la comprensión en el ámbito educativo, especialmente en situaciones personales delicadas.

“A mi me pidieron justificante del sanatorio porque murió mi madre”, “Ellos te pueden avisar la misma mañana que no pueden ir porque les ha surgido algo pero cuidado, no vaya a ser que tú tengas mucha vida” y “Son así hasta que les pasa ellos y luego no se les ve el pelo en dos semanas”, son algunos de los mensajes en la publicación.