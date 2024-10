La tierna reacción de una mujer al descubrir que su hija se tatuó el brazo con su nombre que emocionó a las redes

El video alcanza casi 6 millones de reproducciones en 24 horas (@piluchaok)

El amor entre madre e hija puede expresarse de muchas formas, y una de ellas es a través de gestos como un tatuaje en su honor. La usuaria @piluchaok eligió esta muestra de afecto y compartió el emotivo momento en el que le enseña el tatuaje a la homenajeada a modo de regalo por el Día de la Madre que se celebra en Argentina este domingo. Con la conmovedora canción “Desafiando el destino” de María Becerra de fondo, el video rápidamente se viralizó, acumulando casi 6 millones de reproducciones y más de 382 mil likes.

La sorpresa

En el clip, Pilar se acerca a su mamá para mostrarle sus nuevos tatuajes, pero la verdadera sorpresa llega al final. “Me hice de todo, no mires”, le dice al principio, mientras se saca el plástico que los cubre. Poco a poco, empieza a señalarle los diferentes diseños en el brazo: un avión, una rosa, un pequeño planeta Saturno, pero el momento emocionante llega cuando le muestra el que se hizo en su honor: el nombre de su madre.

Al verlo, la homenajeada sonríe impresionada, le agarra la mano y sus risas espontáneas llenas de complicidad lo dicen todo. “¿Te gusta?”, le pregunta la autora del TikTok, y la respuesta llega en forma de un abrazo lleno de amor, que enterneció a los espectadores del video.

El Día de la Madre en Argentina este año se celebra el 20 de octubre pero Pilar le dio antes el regalo (@piluchaok)

Reacciones en las redes

El video tocó el corazón de miles de personas que se sintieron identificadas y conmovidas con la relación de las protagonistas del video: “Esas risas, esa complicidad, ese amor es incomparable”, comentó una usuaria, mientras que otra expresó su deseo por tener un vínculo similar: “Me gustaría llevarme mejor con mi mamá”. Algunos aprovecharon para compartir sus propias anécdotas de tatuajes dedicados a sus familiares, con toques de humor. “Yo me tatué el nombre de mi vieja y me dijo, ‘dejá de rayarte’”, relató uno, mientras que otro agregó: “Me tatué la fecha de nacimiento de mi mamá y me dijo que parecía presa jaja”.

La historia detrás del Día de la Madre en Argentina

Cerca de 40 países celebran el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, en un homenaje al mes de María, madre de Jesús en la tradición católica, pero en Argentina, la efeméride se mantuvo en octubre.

Esta fecha tiene su origen en la tradición católica, celebrando a la Virgen María. La festividad se estableció en 1931, y originalmente se celebraba el 11 de octubre, día que el papa Pío XI dedicó a la Divina Maternidad de María. Con el tiempo, la fecha pasó a festejarse el tercer domingo de octubre, permitiendo que las familias tengan un día no laborable para agasajar a las madres.