Se casaron y años después descubrieron que fueron compañeros de preescolar

La revelación fue compartida por Natalie en TikTok, donde se volvió viral (TikTok: @nataliedelaere)

Natalie y Colin se conocieron en la universidad, o al menos eso pensaron durante años. La pareja, que ha estado junta por casi una década y casada desde 2020, siempre creyó que su historia de amor comenzó cuando ambos tenían 18 años, en una pequeña universidad en el sur de California. Sin embargo, una simple fotografía que vieron años después les reveló una verdad inesperada: ya habían compartido momentos en su infancia, mucho antes de reencontrarse en la adultez.

El sorprendente descubrimiento, que Natalie compartió en su cuenta de TikTok, rápidamente se volvió viral y superó las 400 mil reproducciones. “Lo publiqué para que mis amigos lo vieran y se sorprendieran como nosotros, pero terminó teniendo más repercusión de la esperada”, dijo Natalie en una entrevista con People, en referencia a los miles de comentarios que recibió su publicación. Si bien muchos consideraron la historia como algo tierno y fascinante, otros cuestionaron cómo era posible que nunca hubieran recordado haberse visto antes.

El inesperado hallazgo

Todo ocurrió durante una visita reciente, la madre de Colin llegó a Arizona, donde vive la pareja, con una valija llena de recuerdos de la infancia de su hijo. Entre premios y fotos antiguas, Natalie encontró la imagen que la dejó sin palabras. Ambos aparecían uno al lado del otro en la foto, algo que nunca imaginaron en sus años juntos. Natalie describió la experiencia como “surrealista y divertidísima”, ya que durante años habían pensado que se conocieron por primera vez en la universidad. “¡No podemos creer que nos haya llevado cuatro años de matrimonio descubrirlo!”, comentó.

Natalie y Colin descubrieron que fueron compañeros de preescolar tras ver una antigua fotografía (TikTok: @nataliedelaere)

La reacción de las familias

Las familias de Natalie y Colin no tardaron en reaccionar ante la noticia. Ambos crecieron en Fresno, California, pero nunca se dieron cuenta de cuán cerca estaban el uno del otro, ni tampoco sus padres, quienes vivían a menos de tres millas de distancia. “¡Qué mundo tan pequeño!”, exclamó Natalie. El hallazgo no solo fue una sorpresa para la pareja, sino también para sus familiares, que no podían creer que nunca hubieran conectado los puntos antes. Para ellos, este giro inesperado del destino hizo que la historia de amor entre Natalie y Colin fuera aún más significativa.

Para Natalie, el hecho de haber descubierto esta conexión del pasado hace que su relación con Colin sea más especial de lo que ya era. “Nuestra vida juntos ahora es mejor de lo que jamás podría haber soñado”, confesó. La idea de que, de alguna manera, ya habían compartido momentos importantes en su infancia, incluso antes de conocerse oficialmente, añadió un nuevo nivel de profundidad a su vínculo. Ambos se ven a sí mismos como almas gemelas, destinadas a encontrarse en algún momento de sus vidas.