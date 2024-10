Pidió una torta con forma de serpiente, pero el resultado fue muy diferente al esperado y su reacción se volvió viral

Una tiktoker muestra su asombro al comparar la torta encargada y la recibida, destacando la gran diferencia entre ambas @haydeesquivel703

Muchas veces puede suceder que la expectativa no esté a la altura de la realidad. Encargar un producto con una idea clara en mente, esperar ansiosos el resultado final, y cuando llega, que no se parezca en nada a lo que había sido imaginado. Esto fue lo que le sucedió a Haydee Susana con la torta personalizada que pidió y no cumplió con lo esperado. Susana lo subió a su cuenta de TikTok @haydeesquivel703 y rápidamente se difundió su descargo acumulando 3,8 millones de reproducciones y más de 176 mil “me gusta”.

El video comienza con la mujer mostrando su desconcierto al recibir el producto encargado. Con una mezcla de humor y resignación, la tiktoker comentó: “¿Ustedes creen que yo puedo pagar esto? Mandé a hacer una torta, ya les voy a poner una foto. Mandé a hacer una torta y me trajeron esto”. La sorpresa surge cuando Haydee muestra la imagen que envió como referencia para su pedido: una serpiente con un diseño realista, posiblemente creada con inteligencia artificial. Sin embargo, la torta que recibió estaba lejos de parecerse a la imagen solicitada, aunque la elaboración del pedido parecía compleja desde el principio.

Reacciones encontradas: entre la crítica y el apoyo

Los comentarios que dejó el video reflejan las diversas opiniones sobre la torta y el trabajo de la repostera encargada. Algunas críticas se enfocaron en la dificultad de alcanzar el nivel de detalle de la imagen de referencia y el material utilizado: “Soy repostera, con crema jamás se llega a la foto, ese trabajo debe hacerse con fondant”, comentó una usuaria que se declaró experta en el rubro. “Muchas veces los clientes no quieren pagar un buen trabajo y mandan a hacer con personas que utilizan material de baja calidad para ahorrar. El fondant es más costoso y limpio”, acotó otro espectador.

Algunos usuarios defienden el trabajo de la repostera, y le sugirieron usar fondant y no crema para lograr un mejor resultado @haydeesquivel703

Otros hicieron bromas sobre el resultado: “Te dieron la que perdió la pelea”, “Está mudando la piel”, “Es que la serpiente de la foto bonita estaba viva, la otra está muerta en estado de descomposición”, incluso llegaron a comparar el producto con helado de menta granizada.

Sin embargo, hubo quienes defendieron el esfuerzo de la repostera: “Ella lo intentó y gastó, deberías pagarlo si cumplió en su tiempo de entrega y todo. A veces la necesidad da para intentar de corazón hacer cosas como esa, la felicito a la señora que lo hizo”. Ante esta sugerencia, Haydee contestó: “Tranqui, que se pagó”.

En medio de los comentarios, una pregunta recurrente fue sobre la elección del diseño: “¿A quién se le ocurre hacer una torta con forma de serpiente?”, a lo que la autora del video respondió usando emojis de risas: “A mí”. Además, otros se enfocaron en la importancia del sabor sobre el diseño: “A mí no me importa el diseño sino el sabor”.