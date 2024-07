Fue a pasar las vacaciones a la casa de su madre y se sorprendió al ver lo que guardaba en la heladera

El video publicado en sus redes sociales alcanzó 104 mil reproducciones (@paulaaricart)

Durante las vacaciones, una usuaria española de TikTok, decidió visitar la casa de su madre y aprovechó la ocasión para realizar un curioso video sobre el contenido de su heladera. Este clip publicado en sus redes sociales alcanzó 104 mil reproducciones y más de 5.000 “me gusta”, generando diversas reacciones entre los espectadores.

El video comienza con Paula Ricart explicando su intención: “He vuelto a casa de mi madre estas vacaciones y les voy a enseñar la nevera”. Los seguidores de Ricart no tardaron en comentar la particularidad del contenido de la heladera, que sorprendió a muchos por los pocos alimentos almacenados en ella.

Entre los productos que muestra, se destaca una botella de vino: “Hay vino que traje hace siete meses para Navidad, hice un video y ahí estaba el vino”, comentó. Este detalle hace referencia a una ocasión previa en la que Paula ya había mostrado la misma botella.

Además del vino, la heladera contenía otros elementos inusuales. “Hay productos de belleza que se echa en la cara y que tienen que estar fríos”, señaló, haciendo mención de los artículos que necesitan refrigeración para mantener su efectividad.

En lo que respecta a los alimentos, Ricart mostró queso vegano de Menorca, tomates y ciruelas en mal estado, una banana demasiada madura, unas semillas, salsa de soja y un tarro que, según ella, “lleva cuatro años”.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de un único huevo. Paula también mostró cervezas y comentó: “Varias cervezas que deben ser de mi hermano”, sugiriendo que esos productos no pertenecen a su madre.

Miles de usuarios quedaron asombrados al descubrir los inusuales productos almacenados allí

El video no tardó en sumar comentarios de usuarios sorprendidos por el contenido, aunque también suscitó reacciones de personas que se identificaron con la madre de la joven Las redes sociales no tardaron en llenarse de mensajes divertidos y de apoyo.

“Me impacta todo. Pero el aceite de oliva en la nevera ya me ha acabado de descomponer”, “Hacele limpieza y lo caducado tiralo, yo tengo que hacer lo mismo cuando voy a casa de mi familia siempre hay cosas en mal estado”, “¿Qué come en un día tu mamá? Tengo muchísima curiosidad”, “Tranquilamente podría ser mi madre”, “Creo que me voy a comer un poquito de serum para los ojos con salsa de soja jajaja”, fueron algunos mensajes en la red social de videos cortos.