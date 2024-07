Una mujer estaba preparando pizzas caseras y sufrió un percance que se hizo viral: “A mi sola me pasa esto”

El video de Tomás y su mamá superó más de 70 mil reproducciones en la red social china (@Tomilombardi09)

La pizza, originaria de Italia, es uno de los platos más queridos y versátiles en la gastronomía mundial. Compuesta tradicionalmente por una base de masa de pan, salsa de tomate y una variedad de ingredientes que incluyen queso, embutidos, vegetales y hierbas, la pizza evolucionó en innumerables versiones para adaptarse a los gustos de cada cultura. Desde la clásica Margherita hasta las innovadoras combinaciones gourmet. Si bien existe en sus versiones más sofisticadas, no hay nada mejor que comer una buena pizza casera y compartir grandes momentos con amigos y familiares.

A raíz de esto, una mujer estaba dispuesta a hacer la comida con sus propias manos. Así que juntó todas sus ganas, paciencia y amor para amasar el plato típico italiano para su familia, pero nada salió como esperaba. La historia se viralizó rápidamente gracias a su hijo, Tomás Lombardi, quien compartió el momento en su cuenta, generando risas entre sus seguidores.

Todo comenzó en la cocina de la casa mientras la mujer preparaba la salsa que iba a poner por encima de la pizza. Vestida con una campera blanca, se vio inmersa en un desafortunado accidente culinario que dejó tanto a ella como a su entorno cubiertos de salsa casera. El piso, su ropa, las paredes y muchos electrodomésticos quedaron completamente manchados. En ese momento, su hijo apareció capturando la reacción de desesperación y frustración de su madre.

El video, que alcanzó más de 70 mil reproducciones, muestra a la señora con salsa desde los pies hasta la cabeza. Tomás, con un sentido del humor agudo, acompañó el video con la frase: “Cuando no sabés si estaba haciendo una salsa o cometiendo un asesinato”.

La reacción de la mujer fue de completa angustia y exclamó con bronca: “A mi sola me pasa esto”. Afortunadamente, la salsa estaba fría y la mujer no sufrió ningún tipo de quemaduras.

“Ay encima pasa cuando más cansada estás y tenés ganas de terminar”, “¿Por qué el que graba no ayuda?, “Y justo pasan esas cosas con la ropa blanca o nueva. ¿O soy la única jaja”, “El buzo blanco”, “¿Cómo pasó todo eso? y ¿Cómo llegó a la puerta? jaja”, “A mí también me pasó, y era la salsa rica, con carne”, “Ay no se quemó. Espero que esté bien. Créeme que a todos nos pasa en algún momento”, “No sos la única. Te entiendo, sólo queda limpiar y empezar de nuevo”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.