Le compraron todo lo que vendían en un puesto callejero y su emoción se hizo viral: “Nunca imaginé que me iba a pasar”

El video tuvo más de 3 millones de reproducciones y superó los 200 mil likes (@Matias.verseckas)

En un acto de solidaridad que conmovió a miles de personas, Matías Verseckas, un joven usuario de TikTok, subió un video que rápidamente se viralizó. El clip muestra el emocionante momento en que Matías sorprende a una familia que vendía roscas y pan al costado de un camino en la ruta 25, Pilar.

El video comienza con el joven tiktoker bajando la ventanilla de su auto y preguntando: “Hola, ¿a cuánto está la rosquita?”. Una mujer le respondió que cada una costaba 3 mil pesos argentinos. Entonces, el chico hizo una oferta inesperada: preguntó cuánto costaría comprar toda la mercadería que tenían a la venta. La respuesta fue 55 mil pesos.

Incrédulos, los miembros de la familia preguntaron si se trataba de una broma. Matías, con una sonrisa, les aseguró: “¿Cómo te voy a estar mintiendo? No sabes el hambre que tengo”. Pero la sorpresa no terminó ahí. Los jóvenes, en un gesto aún más generoso, le dijeron a la familia que no querían llevarse la mercadería, que se la quedaran para seguir vendiéndola.

La emoción de la mujer fue indescriptible. Con lágrimas en los ojos, aseguró: “Nunca imaginé que me iba a pasar”, mientras abrazaba a Matías y a su amigo. El video acumuló más de 3 millones de visualizaciones en TikTok, con miles de comentarios elogiando el acto de bondad y empatía de los chicos.

La emoción de la mujer fue indescriptible. Con lágrimas en los ojos, aseguró: “Nunca imaginé que me iba a pasar”

“¿Después que venden si le compras todo? jaja”, “El nene sumando con los dedos lo amo”, “Yo salgo a vender con mi nene de 7 años alfajores a los kioscos y no saben lo que se siente que tu hijo vea que pudiste vender todo, ellos nos miran realmente como héroes y festejan como nosotros”, “Promociona la dirección donde están vendiendo para que la gente pueda ir a comprar y así ayudarlos”, “Somos argentinos y solo entre nosotros podemos ayudarnos”, “Es el más real que vi hasta ahora”, “Ni tenía planeado llorar hoy pero lloré, qué lindo por Dios”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.