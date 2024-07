Fue a hacerse un cambio de look a la peluquería y no pudo creer el resultado: “Voy a llorar”

“Dios mío, me quitaste como 20 años de encima”, dijo la mujer (@kelvybrulee)

Una mujer colombiana sorprendió a miles de personas en las redes sociales luego de someterse a un cambio de look que no solo rejuveneció su apariencia, sino que generó dudas sobre si se trataba de la misma persona. Kelvy Hernández, una estilista reconocida en Bogotá, fue la encargada de realizar la transformación. El proceso completo fue documentado en un video que Hernández compartió en sus redes sociales y que rápidamente acumuló más de 23 millones de visualizaciones.

El video mostró el proceso desde el inicio, con la mujer explicando que llevaba sin cuidar su cabello desde diciembre. Entre risas, comentó: “Nada. Desde diciembre no me lo toco. Cuando decidí venir acá dije ‘Ya no me lo toco’”, mientras lucía sus canas. La razón por la cual decidió finalmente cambiar su apariencia fue la recomendación de la estilista. “Yo vengo a que me digas ‘Esto se te ve bien’”, dijo.

La estilista, al analizar la situación, dejó en claro que no quería realizar un cambio demasiado drástico, aunque estaba dispuesta a ajustarse a las necesidades y expectativas de su cliente. “En el proceso voy a ir analizando si le subo mucho o no, aunque no quisiera”.

Este cambio de look también tenía connotaciones personales para la mujer. “Eso por favor, me echa mi esposo. Lo tuve así cortito cual un hombre, pero ya me conoció, miró fotos y me dijo ‘Nunca quiero verte así’”, reveló, mostrando la influencia de la opinión de su pareja en sus decisiones sobre su apariencia.

Finalmente, al terminar el proceso, la reacción de la mujer fue emotiva. Al verse en el espejo, exclamo: “Dios mío, me quitaste como 20 años de encima”, agregando, entre lágrimas, “¡No lo puedo creer, esa soy yo! ¡Voy a llorar! Hace mucho no me veía”. La estilista, también conmovida, le respondió con un sentido: “Te ves muy linda”.

El impacto del cambio fue tal que, aunque el video se compartió inicialmente en el TikTok de Hernández, pronto fue difundido en otras plataformas como X (anteriormente Twitter). La rápida difusión generó una avalancha de comentarios positivos pero también surgieron dudas entre algunos usuarios: cuestionaban si realmente se trataba de la misma persona debido al radical cambio.

Las transformaciones de apariencia suelen generar gran interés en las redes sociales, especialmente cuando se trata de cambios tan notables como este.

“Yo creo que no es la misma”, “Jajaja ese cambio de look le cambió hasta la voz”, “¿Quiénes vieron más de 1 vez el video?”, “Yo quiero ver pero la reacción del esposo”, “A mi no me convence que sea la misma persona…. Me gustaría creer que sí es la misma”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.