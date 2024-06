Dejó su país para instalarse en Dubái y está convencida de que su decisión fue la correcta: “Aquí valoran tu trabajo”

El video tuvo más de 400 mil visualizaciones en TikTok y obtuvo más de 20 mil likes (@_andreeortega_)

Una joven española, que lleva más de un año trabajando en Dubai, contó su experiencia luego de emigrar y el video generó una oleada de comentarios de sus seguidores. La chica estudió relaciones exteriores y es azafata desde el 2023.

Andrea Ortega, oriunda de Córdoba, España, comparó las oportunidades de su lugar natal con su nuevo hogar: ”Es un lugar donde las oportunidades son nulas. En el futuro espero que sea mejor pero no pinta así, la verdad. Me dan pena las condiciones de los jóvenes, no creo que vuelva”.

Andrea llegó a Dubái en junio de 2023 sin muchas expectativas. Un año más tarde, “después de haber comprobado el estilo de vida y lo bien que se vive con un sueldo digno”, decidió que no quiere volver a España. La chica tiene contrato en la aerolínea por tres años aunque se lamentó por no haber tenido la misma oportunidad laboral en su país. “Es una pena porque yo soy de Córdoba y ojalá poder tener un trabajo que me permitiera un estilo de vida bueno y razonable, acorde a una persona adulta que quiere trabajar”.

Con respecto a su rutina y pasar tanto tiempo lejos de su casa, aseguró: “Se echa de menos a la familia porque te pierdes muchas cosas. Sin embargo, merece la pena porque te das cuenta de que eres valorado y que se valora tu trabajo, tu formación y tu experiencia fuera del extranjero. Cosa que en España no se hace”.

El video obtuvo más de 400 mil visualizaciones en TikTok y superó los 20 mil likes. “Haces bien, además Emirates da super buenas condiciones”, “Es un trabajo para gente joven y sin compromisos. Aprovecha la oportunidad y sobre todo, ahorra”, “Cuidado que yo después de 6 años allí me arrepentí de no volver antes y cotizar para la jubilación”, “Mi hermana trabaja en Iberia y vive muy bien y vive en nuestro pueblo y ella gana 4.000€ al mes, eso sí lleva 20 años en Iberia”, “España está cayendo en picado tanto a nivel laboral/económico como en calidad de vida. He vivido en 2 países distintos durante 5 años y volví a España hace 9 meses para ‘recargar pilas’ y creo que ha sido el mayor error”, “Tienes mucha razón. España está muy difícil para nosotros”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.