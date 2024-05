Sus amigas le crearon un “cv de soltera” para publicar en una plataforma de citas y la iniciativa llamó la atención en las redes

Un grupo de amigas españolas decidió ayudar a una joven a encontrar pareja y el video se viralizó en las redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un mundo donde las aplicaciones de citas en línea se convirtieron en el nuevo lugar para encontrar el amor, un grupo de jóvenes españolas decidió tomar cartas en el asunto y ayudar a una de sus amigas a encontrar a un compañero. Para hacerlo pusieron toda la creatividad y armaron un currículum detallado para subir a las redes sociales.

Alba, la joven protagonista, compartió la idea de sus amigas en su cuenta de TikTok donde el video se viralizó. “Tiene 23 años, mide 1,68, es piscis y ha nacido en Sant Adrià. Es una persona alegre y muy sociable, le encanta ayudar a la gente, a veces demasiado jeje. Es maestra así que ya aguanta suficientes niños, no quiere más”, se lee en el perfil elaborado por sus amigas.

Las chicas también añadieron al CV la experiencia de Alba. “Con hombres (si se les puede llamar así) la experiencia ha sido nula. Hemos tenido algunos posibles pero no han salido muy bien, ya os contará ella para echaros unas risas. Lo demás han sido baches en el camino”, se lee en el documento.

Pero no solo se trata de describir sus características y experiencias, las amigas también resaltan su incursión en el mundo de TikTok como una faceta emergente de su vida. Además, sumaron algunos requisitos para los candidatos, las redes sociales de Alba y dónde suele salir de fiesta.

La publicación de Alba tiene más de 400 mil reproducciones en la ,red social y recibió decenas de comentarios. “Lo que no entiendo por qué las mujeres buscan a tíos ‘con cara de joderle la vida’ y luego ponen ‘Fiel’ seguido. Si tiene cara de joderte la vida, probablemente lo haga”, “Está un poco lejos pero me sirve”, “Reaccionando para un novio para Alba”, “A ver yo mido 1,92. Vive algo lejos, pero en el amor no hay distancia o eso dicen”, “Vaya…demasiado joven para mi…”, “Muy lejos para la entrevista de trabajo”, “Dios mío, tienes 23 años. Disfruta la vida y llegará ese amor”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.