Vio su cara en un anuncio creado con inteligencia artificial y denunció a la empresa en sus redes sociales: “Qué aterrador”

Michel Janse, una joven estadounidense creadora de contenido, denunció públicamente a una empresa por el uso no autorizado de su imagen y su hogar en un anuncio generado por inteligencia artificial. La situación comenzó tras su regreso de la luna de miel, cuando descubrió que su privacidad había sido vulnerada al utilizar su imagen en un contexto completamente falso para promocionar píldoras para la disfunción eréctil.

Al volver a su rutina diaria, Michel se encontró con la sorpresa desagradable de que su privacidad había sido vulnerada. El anuncio en cuestión utilizaba de forma indebida la imagen de la joven en situaciones ficticias.

La manipulación digital no se limitó solo a la reproducción de su imagen en situaciones falsas, sino que también alteró su voz, creando una narrativa completamente ajena a su persona. Michel expresó su indignación, destacando que, si bien el anuncio mostraba su apariencia física, la voz no era la suya. “Este anuncio es en mi dormitorio, en mi antiguo apartamento, llevando mi ropa pero hablando de su píldora. Lo único es que no es mi voz”, aseguró la chica con enojo.

Ante esta situación, la afectada decidió exponer públicamente este caso para concienciar sobre los riesgos de la tecnología artificial. Estas técnicas, capaces de crear contenido altamente realista y convincente, plantean serias preguntas sobre la capacidad para distinguir entre lo real y lo artificial, y el derecho a la privacidad en un mundo cada vez más conectado.

La historia de Michel Janse se ha vuelto viral en redes sociales, acumulando más de 1.5 millones de reproducciones y generando todo tipo de comentarios al respecto. “Consiga un abogado, siente un precedente que establezca protecciones para todos los demás en el futuro. Lamento muchísimo que esto te haya pasado”, “Cuando digo y hago cosas vergonzosas, solo diré que fue un deepfake de IA”, “Tienes que demandar. Tu caso podría sentar ley, “Oh se veía tan real. Estamos viviendo un episodio de Black Mirror”, “Suena exactamente como tú en realidad”, “Qué aterrador”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la plataforma.