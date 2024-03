Se fue de viaje a un hotel de lujo en Punta Cana y su descargo se volvió viral: “Me quiero ir a mi casa, estoy harta”

En el video, señaló haber experimentado mareos, taquicardia, sensación de desmayo y dificultad para respirar durante su estancia en el hotel (@yaneth.y.oli)

Una mujer se volvió viral en redes sociales tras compartir su experiencia en un lujoso hotel “all inclusive” en Punta Cana, donde expresó su descontento por tener “todo servido” y manifestó sentirse harta de estar “sin hacer nada”.

En un video compartido en TikTok, Yaneth se mostró acostada en una reposera frente a la piscina del hotel, rodeada de otras personas disfrutando del sol. En medio de este escenario paradisíaco, compartió su reflexión sobre el cansancio que experimentó después de una semana de vacaciones.

“Después de los siete días considero que por más que estés en un super hotel, en un all inclusive y que tengas todo, te querés ir a tu casa”, expresó la mujer en el video, que generó miles de comentarios y reacciones en la plataforma.

La protagonista también mencionó que la situación podría ser diferente para aquellos que no trabajan, pero para quienes sí lo hacen, la experiencia de descanso puede generar ansiedad. En el video, señaló haber experimentado mareos, taquicardia, sensación de desmayo y dificultad para respirar durante su estancia en el hotel.

Las reacciones en redes sociales fueron diversas. Algunos usuarios criticaron su queja, considerando que no valoraba la oportunidad de descansar en un lugar tan privilegiado. Otros, en cambio, mostraron comprensión hacia su experiencia y sugirieron que tal vez necesitaba otras formas de vacacionar para poder desconectar realmente.

El video obtuvo más de 760 mil reproducciones y más de 20 mil likes. “Aplica a la gente que le hacen creer que no están haciendo nada productivo y se sienten culpables disfrutando”, “Quizá faltó ir a terapia antes de las vacaciones para evitar la ansiedad, culpa e incertidumbre”, “No, nunca me pasó. Siempre que voy de vacaciones le digo a mi novio que me quiero quedar a vivir ahí, en cada lugar que vamos jajaja”, “Prefiero q me dé ansiedad en un resort a que me agarre en una oficina trabajando”, “Yo quiero tener de esos problemas en Punta Cana jaja”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la plataforma.