Mostró cómo es el sistema de un comercio en Corea y generó revuelo en las redes: “No apto para Latinoamérica”

El video tuvo más de 4 millones de visualizaciones en TikTok y superó los 250 mil likes (@albertorb.x)

Un usuario español de TikTok, conocido como @albertorb.x, compartió un video que capturó la atención de los usuarios en la red social. En ese clip, Albert mostró una tienda de ropa en Corea del Sur que opera de manera excepcional.

Te puede interesar: Alquilaron un monoambiente en Mar del Plata pero un detalle de la cocina les llamó la atención y se hizo viral

Lo que más sorprendió al usuario español fue que este comercio está abierto las 24 horas y, lo que es aún más sorprendente, no cuenta con trabajadores presentes. En el video, Albert expresó su asombro al respecto y comentó que esto sería impensable en la mayoría de los países. “Este es el ejemplo más guapo de vivir en Seúl, en otros países sería imposible que existiera una tienda de ropa sin personas atendiendo”, aseguró el joven.

Para realizar sus compras, el chico utilizó mostradores informáticos disponibles en la tienda, ya que los propietarios confían en que los clientes depositarán el dinero correspondiente. Además, existe la opción de realizar transferencias bancarias como método de pago, respaldado por cámaras de seguridad que brindan una sensación de confianza a los compradores.

El joven recorrió una tienda de ropa que está abierta 24 horas en Corea y el video fue furor en TikTok

El video obtuvo más de 4 millones de visualizaciones en TikTok y superó los 250 mil likes. “Lo que es la educación, no apto para LATAM”, “En Ecuador no te dejan ni el piso”, “Es que allá sí se hace valer la ley,” “Y las bicis de la entrada están sin candado, eso en España es imposible”, “En Honduras no dejan ni los focos”, “Es el paraíso de los que queremos comprar sin un vendedor que nos haga mil preguntas y sólo estamos mirando”, “Confían en la leyes, no en la personas, ahí se aplican las leyes bien”, “Dejan eso en España sin personal y dura medio segundo, nadie pagaría nada. ¿Dónde dices que está? Lleno 4 maletas gratis”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.