Su jefe le pidió que se quedara dos horas extras, preguntó cuánto le pagarían y la respuesta se hizo viral

Le pidieron que se quedara dos horas extras en el trabajo y todo se fue de control (Imagen ilustrativa -Getty)

En lo que parece ser una creciente tendencia en el mundo de la gastronomía en España, las interacciones entre empleadores y empleados generaron polémica en las redes sociales, siendo la más reciente protagonista una conversación que causó revuelo en X, conocido anteriormente como Twitter.

Hace unos días, un incidente en el que un empresario del rubro mostró poca empatía hacia un empleado que necesitaba tomarse unos días para operarse generó indignación en la plataforma. Ahora, surgió otra controversia cuando un trabajador, luego de recibir la solicitud de quedarse dos horas extras, preguntó directamente por la remuneración que recibiría por este esfuerzo adicional.

La conversación, revelada a través de mensajes de WhatsApp, comienza con el jefe solicitando al empleado que se quede más tiempo para organizar la exposición y asegurarse de tener suficiente stock. La pregunta del trabajador sobre la tarifa de las horas extras desencadenó una respuesta sorprendente del empleador: “Ya te lo descontaré otro día, pero me gustaría un poco más de simpatía por el negocio”.

Este intercambio desató una ola de críticas en las redes sociales, ya que muchos usuarios explicaron que las horas extras deben ser compensadas adecuadamente, de acuerdo con las regulaciones laborales. La agencia española Noticias Trabajo enfatiza que trabajar fuera del horario laboral constituye horas extras y, por lo tanto, debe estar remunerado. “Artículo 35 ET asegura que tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo”.

Soy Camarero, una plataforma que ofrece información y apoyo a trabajadores de la hostelería española, proporcionó contexto adicional al situar la demanda de “simpatía” en un marco laboral más amplio: “Fuera de su horario laboral (librando un solo día) recibe esto: Simpatía = no preguntar”.

El intercambio de mensajes desató una ola de críticas en las redes (@soycamarero)

La publicación de esta conversación en Twitter rápidamente se volvió viral, acumulando más de 400 mil reproducciones y 4.000 “me gusta” en pocas horas.

“Es indignante que estas cosas estén tan normalizadas. Luego a quejarse en la tele cuando no encuentran esclavos (según ellos trabajadores)”, “Mañana hablamos, para que no quede constancia por escrito”, “Ni yo tengo simpatía con mi negocio (porque lo tengo por necesidad, no por gusto)”, “Qué triste que en este sector, la hostelería, nos tengamos que encontrar con tanto indeseable”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.