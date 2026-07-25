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A los 18 años ya era ingeniero y profesor universitario: la historia del prodigio que rompió un récord Guinness

Nathan Thomas comenzó a cursar cuando todavía era un niño y llegó a la docencia con una trayectoria académica poco común. Su recorrido combina educación acelerada, ingeniería eléctrica y el desafío de enseñar a alumnos de su misma generación

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Tiene 18 años, es el profesor más joven de la historia y enseña ingeniería a alumnos de su edad
Nathan Thomas fue reconocido por Récord Guinness como el profesor más joven del mundo tras empezar a enseñar en Miami Dade College (Créditos: Récord Guinness)

Mientras muchos jóvenes recién comienzan a definir qué carrera seguir, Nathan Thomas, a los 18 años, ya estaba frente a un aula universitaria explicando programación a estudiantes de su misma generación. Su recorrido educativo, iniciado durante la infancia y marcado por una rápida sucesión de títulos, lo convirtió en el profesor más joven del mundo reconocido oficialmente por Récord Guinness.

El estadounidense obtuvo la distinción al comenzar a enseñar, en agosto de 2023, la asignatura COP 2270: Programación en C para ingenieros en Miami Dade College. Nacido el 9 de septiembre de 2004, Thomas llegó al aula con una formación poco habitual: antes de cumplir los 19 años ya había completado una licenciatura y una maestría en ingeniería eléctrica.

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“Una vez que estás en ese entorno, todos están ahí por la misma razón, que es aprender. La edad realmente no influye en eso”, explicó en declaraciones recogidas por Récord Guinness.

La trayectoria académica que lo llevó a enseñar antes de los 19 años

El camino de Thomas hacia la docencia universitaria había comenzado mucho antes. A los 10 años ingresó a un programa de matrícula dual en Miami Dade College, una modalidad que le permitió cursar estudios superiores mientras todavía transitaba su educación escolar.

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Cuatro años después se trasladó a Florida International University. Para los 18 ya había completado licenciatura y una maestría en ingeniería eléctrica, ambas con honores.

Tiene 18 años, es el profesor más joven de la historia y enseña ingeniería a alumnos de su edad
El estadounidense asumió en agosto de 2023 la materia Programación en C para ingenieros en Miami Dade College cuando tenía 18 años (Créditos: Récord Guinness)

El joven señaló que siempre sintió curiosidad por aprender y que encontró una afinidad particular con las disciplinas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Según recordó, las matemáticas fueron la primera materia que logró comprender de manera intuitiva y que terminó por orientar sus intereses.

También creció en un entorno estrechamente relacionado con ese campo: sus padres son ingenieros. Al hablar sobre la influencia de su madre, comentó: “Mi mamá tenía una manera de hacer que las cosas parecieran simples incluso cuando no lo eran, y creo que parte de eso se me quedó más de lo que imaginaba en ese momento”.

Esa capacidad para explicar problemas complejos de forma accesible terminó convirtiéndose en una herramienta central de su trabajo docente.

Una marca que superó un récord de más de 300 años

La distinción otorgada a Thomas no solo reconoció su precocidad académica, sino que también puso fin a una marca masculina que había permanecido intacta durante 306 años. El registro anterior pertenecía al matemático escocés Colin Maclaurin, quien tenía 19 años cuando fue nombrado profesor en 1717.

Tiene 18 años, es el profesor más joven de la historia y enseña ingeniería a alumnos de su edad
Su formación comenzó a los 10 años con un programa de matrícula dual en Miami Dade College y continuó en Florida International University (Créditos: Récord Guinness)

Thomas también era 16 días más joven que Alia Sabur cuando ella consiguió, en 2008, el récord femenino de profesora universitaria más joven. Sabur tenía 18 años al alcanzar esa distinción. El estadounidense quedó por debajo de ambas edades y estableció una nueva referencia dentro de la categoría.

Cómo fue enseñar a estudiantes de su misma generación

Para Thomas, compartir una edad similar con sus alumnos nunca representó una dificultad. Su prioridad, aseguró, fue cumplir con la responsabilidad de la materia y acompañar a quienes estaban dispuestos a aprender.

El profesor explicó que uno de los momentos más gratificantes ocurre cuando un concepto difícil finalmente se vuelve claro para un alumno. “Ahora, la parte de enseñar que más me gusta es ver cuándo algo le encaja a un estudiante. Se puede ver casi en tiempo real, cuando un concepto que parecía imposible unos minutos antes de pronto tiene sentido”, señaló.

Tiene 18 años, es el profesor más joven de la historia y enseña ingeniería a alumnos de su edad
Thomas afirmó que la edad no influyó en el aula y destacó que enseñar programación le permitió acompañar a estudiantes de su misma generación (Créditos: Récord Guinness)

Según describió, esa experiencia produce una satisfacción distinta de la que surge al resolver un problema de manera individual. “Es casi como volver a vivir esa sensación a través de otra persona”, expresó.

La docencia, añadió, también modificó su propia forma de estudiar. “Enseñar algo te obliga a entenderlo en otro nivel por completo; así que termino aprendiendo tanto de eso como los estudiantes, o incluso más”.

De la ingeniería a la facultad de Derecho

Actualmente, continúa impartiendo cursos en línea y estudia para obtener el título profesional de posgrado en Derecho en la University of Miami School of Law. De acuerdo con Récord Guinness, prevé graduarse en 2028.

Su objetivo es orientar esa formación hacia la propiedad intelectual, especialmente en áreas relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En una entrevista con The Reporter, el medio estudiantil de Miami Dade College, explicó que busca combinar sus conocimientos técnicos con el ejercicio del Derecho.

Tiene 18 años, es el profesor más joven de la historia y enseña ingeniería a alumnos de su edad
Actualmente Nathan Thomas dicta cursos en línea y estudia Derecho en la University of Miami School of Law con interés en propiedad intelectual (Créditos: Récord Guinness)

“La ingeniería me enseñó a descomponer problemas complejos de una manera estructurada, y eso se trasladó a cómo afronto ahora la facultad de Derecho”, indicó.

Ese cruce entre disciplinas le permitiría trabajar sobre patentes, innovación tecnológica y protección de desarrollos científicos, un campo en el que su formación previa podría representar una ventaja.

La vida cotidiana detrás del récord

Fuera de las aulas, Thomas mantiene actividades similares a las de otros jóvenes de 21 años. Practica basket, tenis y golf, sigue a los Boston Celtics y a los New England Patriots y toca piano clásico. También escucha a Drake, además de música electrónica, house y EDM para relajarse.

Pese a la velocidad con la que avanzó en sus estudios, su historia no está presentada como una invitación a competir con los logros ajenos. Récord Guinness destacó que el joven evita medir su recorrido según los tiempos de otras personas.

Su experiencia muestra que una trayectoria extraordinariamente temprana puede convivir con una idea más amplia: cada proceso académico y profesional encuentra su propio ritmo.

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