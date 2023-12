Está por cumplir 94 años y explicó el secreto de su felicidad: “Sé que no me queda mucho tiempo”

“Sé que no me queda mucho tiempo, pero eso no me pone triste porque me duelen los pies”, dijo riendo la mujer (@karimjovian)

En medio del bullicio superficial de las redes sociales, donde la imagen a menudo eclipsa lo esencial, surgen perfiles que exploran lo verdaderamente significativo de la existencia. Karim Jovian, un creador de contenidos estadounidense, optó por explorar las experiencias vitales de personas anónimas, lejos de la frivolidad habitual.

En su más reciente video, Jovian se encuentra con una mujer fascinante que desafía las expectativas de la sociedad moderna. Al preguntarle por su edad, el entrevistador se sorprende al escuchar que está a punto de cumplir 94 años. Su apariencia juvenil deja a Jovian estupefacto, quien confiesa: “Wow, pensaba que eras mucho más joven. Entre 60 y 70, algo así”.

La mujer, lejos de lamentarse por el futuro, reveló su peculiar perspectiva con humor: “Sé que no me queda mucho tiempo, pero eso no me pone triste porque me duelen los pies”. Sin embargo, no oculta la realidad de que su salud física no mejorará sino que se irá deteriorando. “Por otro lado, tengo una buena vida, la disfruto”, afirmó.

Cuando se trata de la clave de su felicidad, la sabiduría de esta mujer de 93 años es simple pero profunda: “Hago lo que quiero hacer”. Explicó que mantiene un nivel óptimo de felicidad al estar profundamente involucrada en sus proyectos personales y amistades. Como consejo final, destacó la importancia de encontrar pasiones significativas: “Encuentra algo que te interese muchísimo, dile a otras personas cuáles son tus objetivos y siéntete a gusto contigo mismo”.

La mujer aseguró que es fundamental sentirse a gusto con uno mismo (Captura video)

El video se convirtió en un fenómeno viral con casi 10 millones de reproducciones, 1,3 millones de “me gusta” y 12.300 comentarios, la mayoría elogiando la actitud positiva de la mujer. En un mundo obsesionado con la juventud y la apariencia, esta historia revela que la verdadera felicidad puede hallarse en la autenticidad y la conexión con lo que realmente importa.

“Qué privilegio llegar a esa edad y con esa salud y entereza. Algo hizo bien y el universo se lo pagó con vejez sana”, “Quiero ser esta persona cuando envejezca”, “Es lo bonito de hablar con gente grande, saben tanto, han visto tanto, que siempre tienen algo que decirte”, “Si te fijas, ella no mencionó marido, ni hijos e hijas, ni nietos, sólo sé feliz con tu propia compañía”, son los mensajes de algunos usuarios de la red social.