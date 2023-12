Los vecinos de un edificio se reunieron para brindar por la Navidad y el que no asistió llamó a la policía

“Nos han llamado los vecinos”, informó uno de los agentes que irrumpió en el brindis (@catlopper)

En un edificio de España, la armonía navideña se vio empañada por un inusual incidente que dividió a la comunidad virtual en dos bandos. Los residentes, acostumbrados a compartir buenos momentos durante las fiestas, se reunieron en el hall central para brindar por la Navidad, una tradición que celebran año tras año. Sin embargo, la reunión se vio empañada cuando uno de los vecinos decidió no participar y, en su lugar, llamó a la policía.

Caterina, una residentes del edificio, documentó la extraña situación y la compartió en su cuenta de TikTok, convirtiendo la anécdota en viral. Después del primer brindis, la policía llegó al lugar, sorprendiendo a todos. “Nos han llamado los vecinos”, informó uno de los agentes. La respuesta de los residentes no se hizo esperar, explicando que estaban simplemente brindando por la Navidad y que todos estaban invitados. La policía, lejos de tomar una actitud seria, se tomó la situación con humor, revelando que ya sospechaban de quién había sido el responsable: el vecino ausente.

La comunidad aseguró que todos fueron debidamente notificados de la celebración, incluso colocando un cartel en el ascensor para informar a los residentes. A pesar de ello, uno de los vecinos, en desacuerdo con la reunión, decidió llamar a la policía ante la posibilidad de molestias por el ruido. Sin embargo, el oficial dio a entender que se podía seguir con el brindis sin mas problemas, para tranquilidad de los que se saludaban por la Navidad.

(Imagen ilustrativa- Getty)

El video, con la descripción: “Otro año más que el brindis navideño vecinal termina con la policía”, se volvió viral, acumulando más de 370 mil reproducciones y generando diversas reacciones en las redes sociales. La comunidad expresó su asombro y humor ante el inusual incidente, mientras algunos usuarios dejaron comentarios opinando sobre la particular decisión del vecino ausente.

La Navidad, con su espíritu de unión y alegría, no estuvo exenta de un toque de comedia en este edificio español. “Ojala hubiera mas comunidades así, ahora ya casi ni se habla la gente del edificio”, “Siempre hay una ‘joyita’ en todas las comunidades, no falla nunca”, “Ya tienen tema de conversación para la próxima junta”, “Hay gente que tiene depresión o fobia social, mil cosas que no sabemos”, “Si en tu edificio no hay un vecino así, ese vecino eres tú.”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de la red social china.