Le tocó su jefe en el amigo invisible de la oficina y compartió los regalos que le preparó: “Hoy me despiden”

En la temporada navideña, las empresas adoptan diversas tradiciones para fomentar el espíritu festivo entre los empleados. Una de las prácticas más comunes es el “amigo invisible”, donde a cada persona le toca al azar un compañero de trabajo al que le hará un regalo especial para celebrar las fiestas.

La creadora de contenidos Noe Sánchez dejó a todos sus seguidores boquiabiertos al compartir su experiencia en el “amigo invisible” de la oficina. En un video publicado en su perfil de TikTok, la española reveló que le tocó regalarle a su propio jefe, y lo que es más, decidió hacerlo de una manera que causara un impacto inolvidable.

“No es simplemente un amigo invisible lindo, sino uno en el que, al contrario, ¡tengo que regalar algo para fastidiarle!”, exclamó Noe con humor. Ante la perspectiva de regalarle algo a su superior, mostró una expresión de miedo en el video, reconociendo que el desafío era mayor porque se trataba de su jefe. Sin embargo, decidió abrazar la situación y mostró con entusiasmo los regalos que preparó para él.

El primer presente es un cuaderno con la inscripción “Mi empleada favorita que me dio este cuaderno se merece un aumento”. Noe explicó que este regalo tiene un toque de humor relacionado con la tendencia de su jefe de insistir en tomar nota de todo. La segunda sorpresa es una taza con el lema: “Hoy es un buen día para que me dejes en paz”. Entre risas, Noe confesó: “Sí, le he regalado esta taza”.

En su trabajo cambiaron las reglas para que el regalo tuviera algo de broma (Captura video)

Con un toque irónico, la creadora de contenido concluyó el video preguntándose si después de estos regalos su jefe la mantendría en su puesto laboral: “Me van a despedir hoy”, dijo entre risas. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, acumulando dos millones de visualizaciones, alrededor de 165 mil “me gusta” y cientos de comentarios de usuarios ansiosos por conocer la reacción de su jefe ante estos regalos.

“Te juro que pensé que estabas contando la historia de un libro”, “Soy profe y me ha tocado el director”, “Me parecen dos regalos geniales”, “¿Soy la única a la que le parece increíble la taza? La necesito”, “Muero por ver su reacción”, “No creo que los jefes deban estar incluidos en estas cosas”, “Amigo invisible en el trabajo nunca lo he entendido, eso es trabajo no amigos...”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.