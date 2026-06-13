Entró a la cocina y encontró una nube de humo por un descuido de su madre

El video se viralizó con más de un millón de reproducciones (TikTok: @colooooynn)

Un joven, identificado como @colooooynn, sorprendió a miles de usuarios al compartir en TikTok una escena tan inesperada como divertida: al ingresar a la cocina de su casa se encontró con una densa nube de humo que había invadido por completo el ambiente debido a unas tostadas que quedaron demasiado tiempo en el horno.

La situación llamó la atención por el impactante aspecto visual que mostraban las imágenes y por la reacción espontánea de quienes protagonizaron el momento.

La grabación comienza cuando el joven abre la puerta de la cocina y descubre que la habitación se encuentra prácticamente cubierta por una especie de niebla. La visibilidad es muy reducida debido a la gran cantidad de humo acumulado en el ambiente.

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Mientras registra la escena con su celular, se puede observar cómo su mamá corre entre risas para apagar el horno y sacar las tostadas mientras el humo se extiende por toda la habitación.

Una mujer atraviesa una densa nube de humo para rescatar unas tostadas quemadas (TikTok)

Uno de los aspectos que más contribuyó a la viralización del contenido fue el texto que acompaña las imágenes. Sobre el video aparece la frase: “Pov: tu mamá saca las tostadas al punto justo”.

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Hacia el final de la grabación, el joven muestra el estado en el que quedaron las tostadas después del incidente. Sobre una fuente pueden verse varias rodajas de pan totalmente carbonizadas.

La publicación alcanzó 1,1 millón de visualizaciones y superó los 264.000 “me gusta”, cifras que reflejan el enorme alcance que consiguió dentro de la plataforma.

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Asimismo, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus comentarios en la publicación. “Al punto justo de llamar a los bomberos”, “Se perdía en el humo”, “Con razón tanta neblina hoy a la mañana”, “Parecía que corria a la nada misma”, “De la nada era Silent Hill” y “Mi mamá quemaba las tostadas, pero yo amaba que me hiciera tostadas para el desayuno. Mami, te extraño”, son algunos de los mensajes.