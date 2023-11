Se enamoró de un joven que la miraba en el colectivo pero se dio cuenta de que le quería robar

El clip tuvo más de 1 millón de reproducciones en TikTok y superó los 100 mil likes (@luunapperez)

Luna Perez, una joven estudiante universitaria de Buenos Aires, compartió en TikTok una extraña historia de amor a primera vista que rápidamente cambió por completo su rumbo. Lo que comenzó como un flechazo en el transporte público se convirtió en una denuncia.

Luna narró con detalle cómo su día cambió por completo cuando subió al colectivo después de la universidad. En ese momento, sus ojos se posaron en un misterioso joven, a quien describió como un “ángel” morocho con una gorra que iluminó su viaje. Fue un encuentro fugaz pero la chica quedó rendida a sus pies. “Era como me gustan a mi. Morochito, de gorrita. Lindo, lindo. Ahora que lo pienso, yo enamorada. Caí”

Sin embargo, a los pocos minutos del flechazo ella bajó la vista para agarrar su celular. “En eso giro para ver a mi novio y me pregunté: ´¿A quién está mirando mi novio?´ y me estaba mirando a mí. Hago un poco de foco y vi que estaba mirando mi celular y dije ‘gordo, qué chusma’”.

A raíz de eso la chica guardó con cuidado su teléfono y allí quedaron develadas sus verdaderas intenciones: el joven ladrón procedió a robar el celular de la pasajera que estaba detrás de Luna.

Con un toque de humor, cerró su video reflexionando sobre sus preferencias románticas. “A mi los hombres me hicieron de todo pero robarme, no. No hay que confiar en los hombres, yo ya aprendí. Nunca me gosthearon tan rápido. No hay remate. “Me di cuenta recién, me gustan los chorros”, finalizó Luna su video.

La chica contó su desafortunado flechazo después de salir de la facultad

El clip obtuvo más de 1 millón de reproducciones en TikTok y superó los 100 mil likes. “Seamos amigas”, “Es Tefi de Casi Ángeles”, “Jajaja ´no era amor lo que teniamos?´”, “El mejor storytime que vi jajaja”, “Me pasó en el tren a los 14 años, subimos con mi mamá y yo pensé, toda hormonal, que hermoso pibe... en la siguiente estación cuando estaba por arrancar se levantó y nos arrebato la mochila y se tiró”, “´Los hombres me hicieron todo pero...¿robarme? no’, es espectacular me la quiero tatuar”, “Todas somos Luna ilusionándonos con cualquier chico del colectivo”, “Me río pero podría ser yo tranquilamente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en la red social.